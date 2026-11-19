Инфляционные ожидания россиян в ноябре ожидаемо выросли после индексации тарифов

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Инфляционные ожидания населения РФ в ноябре выросли до 13,5% с 13,2% в октябре, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России.

Вблизи этого уровня инфляционные ожидания находились в марте 2026 года, когда составляли 13,4%.

Этот показатель в июле 2026 года на фоне роста цен на топливо подскочил до максимального уровня за последние несколько лет - 14,7%, в августе он снизился до 13,7%, в сентябре - вырос под действием этого же фактора до 14,2%.

С 1 октября были проиндексированы тарифы на жилищно-коммунальные услуги, но в октябрьских инфляционных ожиданиях это почти не отразилось. "Размер индексации коммунальных тарифов с 1 октября, по предварительным данным, несколько превысил наш прогноз. Рост тарифов уже отразился в недельной статистике по ценам, но ещё мало повлиял на инфляционные ожидания населения, поскольку новые платёжки граждане в основном получат позже", - сообщила ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Оценка наблюдаемой населением инфляции в ноябре выросла до 15,0% с 14,5%, практически вернувшись на уровень сентября (15,1%).

Ожидания по инфляции через пять лет в ноябре чуть снизились - до 12,1% с 12,2%.

Свежий опрос проводился 3-13 ноября.

Инфляционные ожидания у респондентов без сбережений в ноябре 2026 года снизились до 14,3% с 14,6%, со сбережениями - выросли до 12,4% с 11,6%.

Оценка наблюдаемой инфляции у участников опроса без сбережений в ноябре снизилась до 16,2% с 16,3%, со сбережениями - увеличилась до 13,4% с 12,4%.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решений по денежно-кредитной политике (ДКП).

Ранее сообщалось, что ценовые ожидания предприятий в ноябре снизились, но остались выше уровня II квартала 2026 года.

Очередное заседание совета директоров Банка России по вопросам ДКП пройдет 18 декабря.

Банк России в октябре сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых второе заседание подряд.