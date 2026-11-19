Продление нулевого НДПИ для "Ямал СПГ" при заключении инвестсоглашения прошло II чтение

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект о применении нулевой ставки налога по добыче полезных ископаемых при добыче газа на месторождениях, расположенных полностью или частично на полуостровах Ямал и Гыдан, используемого для производства сжиженного природного газа, аммиака или водорода, с заключением инвестиционного соглашения.

Условиям, описанным в проекте, соответствует проект "Ямал СПГ".

Как следует из отчета об оценке налоговых расходов бюджета, внесенного в Госдуму в сентябре вместе с проектом федерального бюджета на 2027-2029 годы, налоговые расходы федерального бюджета по этой льготе оцениваются Минфином в 2027 году в 43,9 млрд рублей, в 2028 году - 54,46 млрд рублей, в 2029 году - 71,18 млрд рублей, то есть примерно в 170 млрд рублей в 2027-2029 годах. В то же время в 2023 году эти расходы составили порядка 16 млрд рублей, в 2024 году - 40,5 млрд рублей, в 2025 году - 48,2 млрд рублей, оценка на 2026 год - 34,2 млрд рублей.

Для получения льготы по НДПИ недропользователь (или компания, аффилированная с ним) должен заключить инвестиционное соглашение о финансировании обязательств Камчатского края, возникающих при реализации мероприятий по строительству объектов комплекса по регазификации СПГ в Камчатском крае, а также о развитии проектов по производству СПГ, аммиака или водорода (в проекте законопроекта не указано место размещения таких проектов).

Согласно действующему законодательству, нулевая ставка НДПИ при добыче газа на Ямале и Гыдане на СПГ-проектах (проектов по производству водорода и аммиака здесь пока не появилось - ИФ) действует с месяца начала реализации первой партии продукции, но прекращает свое действие при достижении накопленного объема добычи в 250 млрд кубометров или через 12 лет после этой даты. Проект "Ямал СПГ" (основной акционер - "НОВАТЭК" (50,1%), по 20% - у французской TotalEnergies и китайской CNPC и еще 9,9% у китайского Фонда шелкового пути SRF), добывающий газ на Ямале и производящий из него СПГ, заработал в декабре 2017 года. Исходя из доступных цифр, уже в 2026 году накопленная добыча на проекте могла составить порядка 250-300 млрд куб. м газа, что привело бы к аннулированию льготы по НДПИ.

Минфин в этом законопроекте предложил установить нулевой НДПИ по газу для таких проектов на период с 1 октября 2026 года по 31 декабря 2029 года (к этому сроку "Ямал СПГ" проработает уже 12 лет - ИФ). Для того чтобы льгота не обнулилась при достижении накопленной добычи, недропользователь или компания, аффилированная с ним, должен заключить инвестсоглашение с Минэнерго. В нем будут прописаны условия и объем финансирования обязательств Камчатского края по строительству объектов регазификации СПГ в регионе, перечень мероприятий по развитию проектов СПГ, аммиака или водорода, сроки их реализации и обязательства по направлению средств на выполнение этих мероприятий. Общий объем финансирования обязательств по соглашению должен быть не меньше суммы налога, неуплаченной благодаря предлагаемым изменения в НК.

Инвестсоглашение нужно заключить не позднее 28 февраля 2027 года. Оно будет действовать с момента заключения до 31 июля 2033 года. Компания должна будет ежегодно, до 30 марта, отчитываться о выполнении обязательств, а Минэнерго - до 1 июля их проверять. Если инвестсоглашение не исполняется, Минэнерго его расторгает в одностороннем порядке, а разница между неуплаченной суммой налога и суммой исполненных обязательств уплачивается в бюджет с уплатой пеней.

В Камчатском крае уже несколько лет реализуется проект по доставке СПГ за счет разных источников финансирования. "НОВАТЭК" взялся профинансировать строительство челноков-газовозов и плавучего регазификационного терминала, который будет доставлять газ до Петропавловска-Камчатского со своего терминала по перевалке СПГ. За счет федерального финансирования (ответственно правительство Камчатского края - ИФ) предполагается создать береговую инфраструктуру, необходимую для функционирования приема СПГ в бухте Раковая Авачинской губы, включая причальные сооружения и сети газоснабжения ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. В бюджете на это было предусмотрено 12 млрд рублей (в течение 2023-2025 годов по 4 млрд рублей ежегодно).