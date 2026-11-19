Росавиация в начале 2027 года планирует концессии по аэродромам в Бодайбо и Нарьян-Маре

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Росавиация в начале 2027 года рассчитывает заключить концессионные соглашения по реконструкции аэродромных объектов в аэропортах Бодайбо (Иркутская обл.) и Нарьян-Мара (НАО), сообщила журналистам на форуме "Транспорт России" врио главы ведомства Наталья Андрианова.

"Вышло распоряжение по Бодайбо. В правительстве находится проект распоряжения по Нарьян-Мару - мы надеемся, до конца года он тоже будет принят. Эти две концессии в начале года мы заключим", - сказала она.

В "высокой степени проработки", по ее словам, проект соглашения по аэродрому в Кемерове. Завершить эту работу планируется в 2027 году.

"Ну, и Уфа - вот сейчас обсуждали с главой республики, что надо сдвинуть влево сроки заключения концессии, субъект и аэропорт в этом заинтересованы", - сказала Андрианова.

Ранее в ноябре правительство утвердило условия концессионного соглашения по реконструкции аэродромной инфраструктуры аэропорта Бодайбо. Согласно распоряжению, документ будет заключен между Росавиацией (выступит концедентом от РФ) и АО "Аэропорт Бодайбо" (концессионер). Последний должен будет построить и в дальнейшем эксплуатировать новую искусственную взлетно-посадочную полосу, способную обслуживать самолеты SJ-100; перрон для стоянки шести воздушных судов; рулежную дорожку и патрульную автодорогу. Кроме того, потребуется реконструкция существующей гравийной ВПП и подъездной дороги. Соглашение будет действовать в течение 20 лет. Общий объем финансирования работ оценивается почти в 8,2 млрд рублей, до 80% от этой суммы составит капитальный грант от государства, который планируется выделить в 2027-2029 годах.

Всего до 2030 года в России запланирована модернизация 129 аэродромов. На 76 ожидаются работы по реконструкции и новому строительству, при этом 28 из них будут обновлены в рамках концессионных соглашений с операторами аэропортов. Вклад госбюджета в финансирование концессионных проектов составит от 20% до 90% от общей стоимости в зависимости от пассажиропотока конкретного аэропорта, поясняли в Минтрансе. Внебюджетную часть должны обеспечить так называемые инфраструктурные сборы с авиакомпаний, которые будут направляться собственникам аэропортов на возмещение их инвестиций.