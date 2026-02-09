Росавиация в 2026 году планирует концессии по 13 аэродромам

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Росавиация в 2026 году планирует заключить 13 концессионных соглашений по реконструкции аэродромной инфраструктуры, десять из них - с аэропортами холдинга "Новапорт", сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров в интервью "России 24".

"На этот год мы планируем заключение 13 концессий, десять из которых будут заключены с холдингом "Новапорт". И будет также три субъектовых концессии: это Нарьян-Мар, Ижевск, а также Апатиты", - сказал Ядров.

Также, по его словам, в этом году планируется ввести в эксплуатацию после реконструкции новые аэропорты в Барнауле, Оренбурге и Благовещенске. В прошлом году вошли в строй различные объекты аэропортовой инфраструктуры в Магадане, Новосибирске, новая взлетно-посадочная полоса в Симферополе, а также семь аэровокзальных комплексов в регионах.

"Помимо этого, в рамках поручения президента в прошлом году заработал фонд капитального ремонта. Суммарно до 2030 года мы планируем провести капитальный ремонт на 61 аэродроме. В прошлом году уже заключили государственный контракт с Чебоксарами и провели разработку проектно-сметной документации на 23 аэродромах", - отметил Ядров.

До 2030 года в РФ запланирована модернизация 129 аэродромов. Объем необходимого финансирования в 2025-2030 годах оценивался Минтрансом более чем в 522 млрд руб., включая 366 млрд руб. средств из федерального бюджета, 128 млрд руб. – из внебюджетных источников, 29 млрд руб. - за счет субъектов РФ. На 76 аэродромах планируются работы по реконструкции и новому строительству, при этом 28 из них будут обновлены в рамках концессионных соглашений с инвесторами. Вклад госбюджета составит от 20% до 90% стоимости проекта в зависимости от пассажиропотока аэропорта, поясняли в Минтрансе.