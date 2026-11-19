РФ и Китай создадут в Приморье пилотную зону для сотрудничества в сельском хозяйстве

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - РФ и Китай создадут в Приморском крае российско-китайскую пилотную и демонстрационную зону сельскохозяйственного сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, это предусмотрено межведомственным соглашением, которое было подписано в Шэньчжэне на полях 33-го саммита АТЭС. Документ подписали глава ведомства Алексей Чекунков и министр сельского хозяйства и сельских дел КНР Чжан Чжу.

"Соглашение направлено на расширение российско-китайского взаимодействия в агропромышленном комплексе, привлечение инвестиций и современных технологий, развитие научно-технической и производственной кооперации. Новая демонстрационная зона в Приморском крае станет площадкой для реализации совместных инвестиционных проектов, создания инфраструктуры и апробации современных производственных, технологических и логистических решений в сельском хозяйстве и смежных отраслях", - говорится в сообщении.

Одним из ключевых проектов демонстрационной зоны станет агропромышленный и транспортно-логистический комплекс в Шкотовском районе, в районе бухты Суходол. Проект предусматривает развитие специализированной инфраструктуры для хранения и перевалки зерна, складских и холодильных объектов, площадок по сборке и обслуживанию сельскохозяйственной техники, а также научно-демонстрационной инфраструктуры. Агропромышленный и транспортно-логистический комплекс объединит зерновой портовый терминал и маслоэкстракционный завод по переработке сои и рапса.

Проекты планируется реализовать при содействии Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Основными направлениями сотрудничества определены растениеводство, включая выращивание сои и кукурузы, селекция и семеноводство, животноводство, аквакультура, переработка сельскохозяйственной продукции.

"Особое внимание будет уделено внедрению технологий точного земледелия, цифровых систем мониторинга и автоматизации, созданию научно-исследовательской инфраструктуры, исследованиям в области генетических ресурсов, агрохимии и биотехнологий. Стороны также намерены развивать производство и обслуживание сельскохозяйственной техники, складскую, холодильную, логистическую и портовую инфраструктуру", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, в сентябре на Восточном экономическом форуме "Деметра-Холдинг" и Центр развития портовой инфраструктуры подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве по проекту строительства зернового терминала на территории морского порта Суходол в Приморском крае.

Как заявил процитированный в пресс-релизе Чекунков, создание российско-китайской демонстрационной зоны в Приморье - первый знаковый проект, который будет реализован с использованием механизма международной территории опережающего развития (МТОР). "Логистика сельскохозяйственной продукции - особо важное направление сотрудничества для наших стран. Рассчитываем, что российско-китайская демонстрационная зона в Приморье станет моделью взаимодействия, в которой китайские партнёры привносят технологии, компетенции и доступ к рынкам, а российская сторона обеспечивает ресурсную базу, инфраструктуру и условия для реализации инвестиционных проектов. Такие проекты, как зерновой терминал в бухте Суходол, способствуют диверсификации внешней торговли, а также повышают спрос на продукцию дальневосточных аграриев", - сказал министр.