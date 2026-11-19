МТС-банк рассматривает возможность buyback акций, анализирует рыночные практики

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - МТС-банк рассматривает возможность buyback акций, заявил вице-президент МТС-банка по стратегии Роман Зильберман.

"Смотрим на рыночные практики, анализируем, возможность такую рассматриваем. Я думаю, что если какие-то решения будут приняты и озвучены, это произойдет в обозримой перспективе", - сказал он на Дне инвестора, отвечая на вопрос, планирует ли банк провести buyback.

В конце апреля 2024 года МТС-банк провел IPO, в рамках которого привлек 11,5 млрд рублей. Размещение состояло исключительно из акций допэмиссии (cash-in).