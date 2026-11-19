ЦБ РФ вновь повысил прогноз по прибыли банков на 2026 г., до 4,5-4,9 трлн рублей

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ снова повысил прогноз по прибыли банковского сектора на 2026 год - до 4,5-4,9 трлн рублей с 3,9-4,4 трлн рублей, говорится в ежеквартальном обзоре регулятора "Банковский сектор".

В последний раз регулятор улучшал ожидания по прибыли банков в сентябре при публикации предыдущего обзора.

"С учетом фактического финансового результата за 9м26 и высокой маржи мы повысили прогноз по прибыли за 2026 год до 4,5-4,9 трлн рублей (с 3,9-4,4 трлн руб.)", - отмечается в обзоре.

ЦБ также снова скорректировал вверх ожидания по чистой процентной марже на этот год, до 5,2-5,3% (с 4,9-5,1%), с учетом фактической динамики маржи.