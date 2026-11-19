Банк России повысил прогноз по приросту средств клиентов банков в 2026 г. до 10-13%

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Банк России ожидает прироста средств клиентов банков в 2026 году в диапазоне 10-13%, в 2027 году - 5-10%.

Ранее, в сентябре, регулятор оценивал возможный прирост средств клиентов в 7-12% в текущем году (до этого оценка была 5-10%) и в 6-11% в следующем (до этого прогноз был в 7-12%).

"Полагаем, что по итогам 2026 года средства клиентов увеличатся на 10-13%. Существенный прирост ожидается в четвертом квартале: в конце года компании традиционно получают высокие выплаты по госконтрактам, а средства граждан растут за счет премий и авансирования январских платежей", - говорится в обзоре регулятора по банковскому сектору.