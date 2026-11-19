ЦБ ждет роста корпоративного кредитования в 2026 г. ближе к верхней границе диапазона 9-12%

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Корпоративное кредитование в РФ увеличивается быстрее ожиданий, рост в 2026 году будет ближе к верхней границе прогноза 9-12%, говорится в аналитическом обзоре ЦБ РФ по банковскому сектору.

"Скорее всего, рост будет ближе к верхней границе - в последнее время компании предъявляют высокий спрос на кредиты в конце года", - отмечает Банк России.

ЦБ ждет роста корпоративного кредитования в 2027 году в диапазоне 6-11% из-за более плавного смягчения денежно-кредитных условий.