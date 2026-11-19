Sanofi изучает возможность покупки американской Insmed с капитализацией более $26 млрд

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Французская фармацевтическая компания Sanofi SA рассматривает возможность покупки американской Insmed Inc., сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Такая сделка стала бы крупнейшей в отрасли за последние годы. Insmed, капитализация которой составляет более $26 млрд, специализируется на разработке и коммерциализации препаратов для лечения редких заболеваний. Ее акции подешевели примерно на 40% за последний год.

В ходе торгов на Nasdaq в четверг цена бумаг подскочила на 17%.

По словам источников, Sanofi обсуждает возможность покупки Insmed с консультантами. При этом гарантий того, что сделка будет заключена, нет. Кроме того, могут появиться и другие претенденты на покупку компании.

Акции Sanofi теряют в цене 3,1% в ходе торгов в четверг. Капитализация компании составляет 103,5 млрд евро.