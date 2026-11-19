Банк России прогнозирует замедление темпов роста ипотеки в IV квартале

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Рост ипотечного портфеля в IV квартале замедлится из-за изменения условий семейной программы (в III квартале портфель увеличился на 2,3%), говорится в аналитическом обзоре ЦБ РФ по банковскому сектору.

"По нашим оценкам, по итогам 2026 года прирост задолженности населения по ипотеке может быть ближе к нижней границе прогнозного диапазона в 7-10%", - отмечает Банк России.

В 2027 году ЦБ прогнозирует увеличение ипотечного портфеля на 5-10% из-за изменения семейной программы и более сдержанного восстановления спроса на рыночные кредиты.