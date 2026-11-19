Рынок акций РФ упал к уровню двухнедельной давности по индексу МосБиржи

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в четверг снизился из-за фиксации прибыли игроками после завершения встречи лидеров России, Китая и США на "полях" саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), а также состоявшейся пресс-конференции президента РФ Владимира Путина; негативным сигналом также выступили вышедшие накануне данные Росстата об ускорении инфляции. Индекс МосБиржи откатился ниже 2420 пунктов, обновив минимум за две недели.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2417,7 пункта (-2,1%, минимум сессии - 2404,84 пункта, минимум с 16 октября), индекс РТС - 929,62 пункта (-1,8%). Среди индексных акций лидировали в откате бумаги МКБ (-5,7%), "Эн+ груп" (-5%), "НЛМК" (-4,6%), АФК "Система" (-4,6%), "Аэрофлота" (-4,3%), "Сургутнефтегаза" (-4,1%), "Северстали" (-4%), "Ростелекома" (-4%), МКПАО "ВК" (-3,9%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 20 ноября, составил 81,9290 руб. (-22,48 копейки).

Подешевели также акции "НОВАТЭКа" (-3,7%), "АЛРОСА" (-3,7%), "РусАла" (-3,6%), "Газпрома" (-3,2%), "ММК" (-3%), ВТБ (-2,7%), "Интер РАО" (-2,7%), "Полюса" (-2,6%), "Норникеля" (-2,5%), "Татнефти" (-2,4%), "МТС" (-2,4%), "Роснефти" (-2,1%), "Т-Технологий" (-2,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,8%), бумаги "Яндекса" (-1,7%), "Мосбиржи" (-1,7%), "Хэдхантера" (-1,3%), "ФосАгро" (-1,3%), "ИКС 5" (-1,2%), Сбербанка (-1,1% и -1% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%).

В четверг прошла первая в истории трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина "на полях" саммита АТЭС в Шэньчжэне. Открывая встречу, Си Цзиньпин выразил мнение, что Пекин, Москва и Вашингтон должны общими усилиями способствовать международному миру, уважать суверенитет друг друга и ключевые интересы, а также не пересекать "красных линий". Кроме того, председатель КНР призвал к всевозможным усилиям, которые позволят не допустить ядерной войны на планете.

На итоговой пресс-конференции Путин заявил, что Россия не имеет никакого желания продолжать вооруженный конфликт на Украине, вопрос остается в украинской стороне. "Хочу повторить еще раз: если они хотят завершить конфликт, пусть соглашаются с теми компромиссами, которые были предложены еще до Анкориджа американцами. Мы с ними согласились, и теперь дело за Украиной", - пояснил Путин.

По его словам, власти в Киеве не хотят прекращения боевых действий, потому что это означало бы необходимость проведения выборов на Украине.

"Вопрос - хотят ли другие стороны конфликта, Украина или, скажем, в данном случае их европейские спонсоры согласиться с этими компромиссами. То есть хотят ли они мирными средствами достичь договорённости по прекращению боевых действий, по прекращению войны или нет. Судя по тому, что мы видим, на данный момент нет. Ну, посмотрим, все течет, все меняется", - заявил он.

Также Путин отметил, что Россия предложила представителям Евросоюза приехать в Москву для того, чтобы понять их позицию с целью продолжить диалог по украинскому урегулированию. "Нам нужно понять, с чем Европа придет на эти переговоры. И поэтому мы по дипломатическим каналам предложили европейцам приехать в Москву для того, чтобы определить их позицию", - сказал Путин на пресс-конференции в Шэньчжене, отвечая на вопрос "Интерфакса". Президент РФ подчеркнул: "После этого мы решим, в каком формате будем продолжать диалог по Украине".

По словам Путина, США просят Россию согласиться на участие европейцев в переговорах по украинскому урегулированию, однако европейские лидеры говорят о подготовке к войне. "Американская сторона настойчиво просит нас согласиться с участием европейцев на этих переговорах. Но мы же слышим каждый день, что транслируют нам европейские лидеры: война, война... Мы это все слышим. Это нормально? Думаю, что нет", - сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса" на пресс-конференции в четверг.

"Но тем не менее мы понимаем, что обсуждать вопросы, связанные с безопасностью, в том числе безопасностью в Европе, без европейцев бессмысленно", - подчеркнул глава государства.

Россия ответит на удары по Крымскому мосту, и это будет "более болезненно" для Киева, также отметил он.

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что он и его коллега Стив Уиткофф обсудили с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем переговоры американского президента Трампа на саммите АТЭС в КНР и процесс украинского урегулирования. "У меня и у Уиткоффа сегодня состоялась очень продуктивная встреча с Мерцем и его советником по нацбезопасности Гюнтером Зауттером. Мы предоставили им свежую информацию о беседах Трампа в Китае и о самых актуальных усилиях по достижению честного, прочного и долговременного мира на Украине", - написал он в соцсети X.

"Мы продолжаем работать в тесной координации с ФРГ, Украиной, нашими европейскими партнерами, чтобы согласовать наши позиции и подготовиться к новому раунду переговоров", - продолжил Кушнер.

Власти Британии, ФРГ и Франции изучают возможность проведения переговоров с Россией, сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "Официальные лица из стран E3 - Франции, Германии, Великобритании - рассматривают возможность встречи с Россией, заявили лица, знакомые с темой", - информирует агентство.

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, рост потребительских цен в России за неделю с 10 по 16 ноября составил 0,19% после роста на 0,12% с 3 по 9 ноября, снижения на 0,04% с 27 октября по 2 ноября, роста на 0,08% с 20 по 26 октября. Из данных за октябрь и половину ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 16 ноября ускорилась до 7,07% с 6,97% на 9 ноября (на конец сентября составляла 6,35%), если ее определять из среднесуточных данных за октябрь и ноябрь 2025 года.

Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов заявил в четверг, что ЦБ РФ возобновит цикл снижения ключевой ставки в случае улучшения инфляционной картины, а если этого не произойдет, то возможен сценарий ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП). По его словам, условием для возобновления цикла снижения ставки станет оценка инфляционной картины. "Мы в последних раундах (обсуждения ставки - ИФ) констатировали ускорение роста устойчивой части потребительской корзины. Для того, чтобы мы возобновили снижение ставки, мы должны увидеть, что по крайней мере, этот процесс вновь развернулся вниз, что устойчивая инфляция вновь смещается хотя бы в диапазон 4-5%", - сообщил Тремасов в ходе встречи с бизнесом в Екатеринбурге в четверг.

ЦБ в сентябре повысил оценку устойчивого роста цен до 5-6% в пересчете на год с 4-5% ранее.

Тремасов подчеркнул, что ужесточение ДКП не является базовым сценарием. "Это вне рамок базового сценария. Базовый сценарий всё-таки предполагает, что ставка будет снижаться", - отметил он.

Комментарии аналитиков

Как отмечает аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова, рынок акций в четверг снизился. В плюсе оставались некоторые акции надежных и финансово устойчивых эмитентов, ориентированных на внутренний рынок. Под давлением находились ценные бумаги компаний с высокой закредитованностью и заметной зависимостью от санкционного давления и политической обстановки.

Главной причиной этой динамики стала реализация принципа: "покупай на слухах - продавай на фактах", в соответствии с которым после состоявшегося события настает момент для фиксации прибыли.

Переговоры между лидерами России и США, как и трехсторонняя встреча с участием председателя КНР Си Цзиньпина, прорывных результатов ожидаемо не принесли, полагает аналитик. Однако это не значит, что за закрытыми для СМИ дверями лидеры государств не обсуждали важные темы внешней политики, в том числе и украинский вопрос, о чем публично станет известно позже. По всей видимости, переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США, а также, возможно, при участии представителей ЕС могут быть продолжены. О вероятности такого сценария развития событий говорит поездка спецпосланников президента Трампа - Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера - в Берлин на саммит коалиции европейских союзников Киева. Запланирована встреча советников с президентом Украины Владимиром Зеленским. Для возвращения к вопросу о мирном урегулировании украинского конфликта предпосылки сохраняются. Связанные с этим ожидания в дальнейшем будут способствовать возобновлению роста фондового рынка, считает аналитик.

"В рамках этого тренда индекс МосБиржи до конца ноября способен вернуться в диапазон 2500-2550 пунктов. Базовый сценарий для него на ближайшую неделю - колебания в коридоре 2400-2500 пунктов. До конца года не исключаем подъема бенчмарка к 2700 пунктам", - заключила Мильчакова.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Анна Котельникова, рынок акций с утра поддерживали подросшие нефтяные котировки, а сдерживающим фактором выступили данные Росстата об ускорении инфляции. Сохраняющееся повышенное инфляционное давление может препятствовать возобновлению смягчения монетарной политики Банком России.

Отсутствие новой конкретики в решениях по украинскому урегулированию способствовало распродажам российских акций, индекс МосБиржи протестировал ближайшую поддержку в районе 2430 пунктов, где проходит 50-дневная скользящая средняя, отметила аналитик.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций, просела Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE потеряли 0,6-0,8%), в США нет единой динамики (к 19:00 по Москве индексы S&P 500 и Dow отступили на 0,3-1%, Nasdaq подрос на 0,2%).

Цены на нефть

На нефтяном рынке вечером в четверг цены корректируются вверх после снижения, нефтетрейдеры опасаются новой эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 19:00 по Москве составила $92,21 за баррель (+0,3% и -1,3% накануне), декабрьская цена фьючерса на WTI - $83,94 за баррель (+0,9% и -3,2% в среду).

Возможность того, что США снова прибегнут к массированным ударам по Ирану, за последнее время стала выше, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Шансы на то, что Штаты начнут новый раунд масштабных ударов по Ирану, по-видимому, увеличились за последние дни, заявили западные чиновники", - информирует агентство. При этом, по словам одного из собеседников, президент США пока не принял окончательного решения на этот счёт.

Тем временем Россия, Китай и США планируют увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки "на благо всех стран", говорится в опубликованной декларации по итогам трёхсторонней встречи лидеров трех государств. Президент РФ, председатель КНР и президент США также "подтвердили важность стабильных энергопоставок".

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже упали акции ПАО "Евротранс" (-22%), ПАО "МГКЛ" (-14,9%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (-7,8%), бумаги МКПАО "Эталон груп" (-7,6%), "Башнефти" (-6,7%), "Распадской" (-6,3%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-6,2%), "Трубной металлургической компании" (-5,9%).

Лесопромышленный холдинг Segezha Group (-5,7%) в III квартале 2026 года впервые более чем за два года показал положительную динамику показателя OIBDA по МСФО в годовом сравнении, увеличив его в 4,3 раза относительно III квартала 2025 года - до 2,28 млрд рублей против 0,53 млрд рублей, следует из отчета компании. Последний раз рост OIBDA группы был зафиксирован во II квартале 2024 года.

Согласно сообщению Segezha, выручка компании в III квартале 2026 года осталась практически на уровне прошлого года - 23,42 млрд рублей против 23,49 млрд рублей. Рентабельность по OIBDA повысилась до 9,8% с 2,2%.

Чистый убыток Segezha в III квартале 2026 года составил 7,06 млрд рублей, что на 32% меньше, чем в III квартале 2025 года (10,4 млрд рублей). Чистый долг группы на конец III квартала 2026 года составил 82,06 млрд рублей, увеличившись на 6,5% относительно конца II квартала (77,04 млрд рублей).

МТС-банк (-3,3%) в III квартале 2026 года сократил чистую прибыль по МСФО на 18% год к году, до 4,9 млрд рублей с 6 млрд рублей, свидетельствует отчетность кредитной организации. В целом за 9 месяцев банк получил 12,1 млрд рублей чистой прибыли против 9,5 млрд рублей за тот же период прошлого года (рост на 28%).

МТС-банк рассматривает возможность buyback акций, заявил вице-президент МТС-банка по стратегии Роман Зильберман. "Смотрим на рыночные практики, анализируем, возможность такую рассматриваем. Я думаю, что если какие-то решения будут приняты и озвучены, это произойдет в обозримой перспективе", - сказал он на Дне инвестора, отвечая на вопрос, планирует ли банк провести buyback. В конце апреля 2024 года МТС-банк провел IPO, в рамках которого привлек 11,5 млрд рублей. Размещение состояло исключительно из акций допэмиссии (cash-in).

Выросли в четверг акции ПАО "Южный Кузбасс" (+14,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 составил 82,6 млрд рублей (из них 14,28 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 7,6 млрд рублей на бумаги "Т-Технологий" и 6,7 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).