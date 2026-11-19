ЦБ ждет роста потребкредитования в 2026 г. на 8-11% с корректировкой на секьюритизацию

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Рост необеспеченного потребительского кредитования соответствует ожиданиям, по итогам 2026 года он может составить 8-11% с корректировкой на сделки секьюритизации (предыдущий прогноз - рост на 4-8%), говорится в аналитическом обзоре ЦБ РФ по банковскому сектору.

Прогноз по росту потребкредитования на 2027 год ЦБ понизил до 2-7% с 3-8% с учетом влияния денежно-кредитных условий и более жестких макропруденциальных лимитов.