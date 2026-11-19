Рубль в четверг укрепился в паре с юанем на Московской бирже

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торговой сессии в четверг; рубль вырос на фоне новостей с 33-го саммита Азиатско-тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), который состоялся в китайском Шэньчжэне. Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 12,214 руб., что на 9,85 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 20 ноября на 29,91 копейки, до 81,929 руб./$1, и понизил курс евро на 50,08 копейки, до 89,8597 руб./EUR1.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, что было обусловлено низкими оборотами по валютной паре евро/рубль на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня он определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 в текущий рабочий день.

Инвесторы анализируют новости с саммита АТЭС. "На полях" саммита прошли трехсторонняя встреча президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа и двусторонняя встреча Путина и Трампа. Они оценивают новости относительно результатов этих встреч, а также итоговую пресс-конференцию главы российского государства.

В частности, Путин заявил, что Россия готова к новому раунду переговоров совместно с Украиной и США, но сроки пока не определены. "Мы готовы к продолжению этого диалога, но сроков никаких не определяли", - сказал Путин журналистам, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса" в рамках пресс-конференции в четверг.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в целом прошла хорошо, лидерам удалось обсудить ряд вопросов, ранее сообщил Песков. В свою очередь, Дональд Трамп рассказал, что он с Путиным обсудил украинскую тему. "Он хотел бы, чтобы эта война закончилась. Надеюсь, другая сторона тоже этого хочет", - заявил президент США. По его словам, в том, что касается украинского урегулирования, "происходят разные вещи".

Прогнозные диапазоны для валютных пар доллар/рубль и евро/рубль на ближайшие дни составляют 82-84 руб./$1 и 90-92 руб./EUR1 соответственно, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

Курс рубля по-прежнему определяется экспортно-импортным балансом и такими техническими факторами, как операции по покупке валюты в рамках бюджетного правила, констатирует эксперт. При этом спрос импортеров, традиционно присущий сезону, играет не на стороне рубля.

Отдельного оптимизма российскому рынку добавляет встреча в Шэньчжэне лидеров России, США и КНР, отмечает Тимошенко. При этом не стоит забывать, подчеркивает он, что новости геополитики в любой момент могут повысить волатильность курса национальной валюты.

Инфляционные ожидания населения РФ в ноябре выросли до 13,5% с 13,2% в октябре, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Вблизи этого уровня инфляционные ожидания находились в марте 2026 года, когда составляли 13,4%.

Этот показатель в июле 2026 года на фоне роста цен на топливо подскочил до максимального уровня за последние несколько лет - 14,7%, в августе он снизился до 13,7%, в сентябре - вырос под действием этого же фактора до 14,2%.

Оценка наблюдаемой населением инфляции в ноябре выросла до 15,0% с 14,5%, практически вернувшись на уровень сентября (15,1%). Ожидания по инфляции через пять лет в ноябре чуть снизились - до 12,1% с 12,2%.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решений по денежно-кредитной политике.

Ранее сообщалось, что ценовые ожидания предприятий в ноябре снизились, но остались выше уровня II квартала 2026 года.

Рост потребительских цен в РФ с 10 по 16 ноября составил 0,19% после роста на 0,12% с 3 по 9 ноября, сообщил в среду Росстат. С начала месяца рост потребительских цен в РФ к 16 ноября составил 0,30%, с начала года цены выросли к 16 ноября на 6,53%.

Из данных за октябрь и половину ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 16 ноября ускорилась до 7,07% с 6,97% на 9 ноября (на конец сентября составляла 6,35%), если ее определять из среднесуточных данных за октябрь и ноябрь 2025 года. Точные данные по годовой инфляции на конец октября Росстат опубликует только 25 ноября (перенес публикацию с 13 ноября после кибератак на его сайт в начале ноября).

Ключевая ставка ЦБ РФ, вероятно, останется на уровне 14% до конца 2026 года, полагают аналитики Газпромбанка.

Цены на потребительские товары и услуги за период с 10 по 16 ноября выросли на 0,19% н/н (+0,12% ранее), отмечают они в комментарии. Годовая инфляция ускорилась с 7,0% г/г ранее до 7,1%.

"С поправкой на волатильные компоненты ценовое давление также несколько усилилось: по нашим расчетам, базовая инфляция могла составить ~5,5% SAAR против ~5,0% неделей ранее, - пишут эксперты. - Свежая статистика добавляет аргументов в пользу сохранения консервативной позиции регулятора. Поступающая статистика свидетельствует в пользу сохранения ключевой ставки на уровне 14% на декабрьском заседании".

Цены на нефть

Нефть возобновила слабый рост днем в четверг. Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве повышаются в цене на 0,3%, до $92,21 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись к этому времени на 0,86%, до $83,94 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1,3%, WTI - на 3,2% на данных, что запасы нефти в хранилищах США на прошлой неделе увеличились на 3,38 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение резервов нефти на 0,5 млн баррелей. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 13 ноября, выросли на 5,192 млн баррелей, дистиллятов - на 140 тыс. баррелей. Эксперты ожидали роста первого показателя на 1,7 млн баррелей, второго - на 1,1 млн баррелей.

Тем временем Россия, Китай и США планируют увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки "на благо всех стран", говорится в опубликованной декларации по итогам трехсторонней встречи лидеров трех государств.

Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп также "подтвердили важность стабильных энергопоставок".

Котировки нефти марки Brent могут находиться в диапазоне $85-95 за баррель до конца текущего года, полагает эксперт банка ПСБ Екатерина Крылова.

Цена на нефть марки Brent с начала ноября снизилась почти на 20%, физическая нефть (Dated Brent) подешевела сильнее - на 32% от пика в начале октября.

Рынок перешел от ожиданий дефицита к ожиданиям профицита, это подтверждает ноябрьский отчет МЭА, отмечает аналитик.

"Резкого снижения цен в ближайшее время мы не ожидаем. Ситуация в Ормузском проливе усиливает колебания цен, но уже не так критически влияет на ситуацию. До конца года ожидаем цену на нефть марки Brent в диапазоне $85-95 за баррель с краткосрочными колебаниями на новостях из Персидского залива", - пишет Крылова.

Ставки межбанковского кредитного рынка почти не изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 19 ноября, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за среду повысилась на 7 базисных пунктов - до 13,96% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев в четверг не изменились относительно предыдущего торгового дня, оставшись на отметках 14,05%, 14,19% и 14,53% годовых соответственно.