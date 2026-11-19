ЦБ РФ повысил прогноз по прибыли банков на 2027 год до 4,1-4,6 трлн рублей

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ повысил прогноз по прибыли банков на 2027 год до 4,1-4,6 трлн рублей с 3,7-4,2 трлн рублей на фоне более высокой чистой процентной маржи, говорится в аналитическом обзоре регулятора по банковскому сектору.

Прогноз по чистой процентной марже на 2027 год повышен до 5,1-5,3% с 4,3-4,5%.

Регулятор также вновь повысил прогноз по прибыли банковского сектора на 2026 год - до 4,5-4,9 трлн рублей с 3,9-4,4 трлн рублей. Чистую процентную маржу банков в 2026 году ЦБ ждет на уровне 5,2-5,3% (ранее - 4,9-5,1%).

Банк России сохранил прогноз по стоимости риска (cost of risk, CoR) розничного портфеля в 2027 году на уровне 2,0-2,4% (в 2026 году ждет этот показатель в диапазоне 2,2-2,6%). "Качество новых розничных выдач в 2027 году начнет постепенно улучшаться (в том числе за счет ужесточения макропруденциальных лимитов), поэтому прогноз на 2027 год по CoR для физлиц сохранен в диапазоне 2,0-2,4%", - отмечает регулятор.

Прогноз по стоимости риска корпоративного портфеля на 2027 год повышен до 1,3-1,7% с 1,0-1,4% (ожидания на 2026 год понижены до 1,2-1,5% с 1,3-1,7%). "Мы повысили прогноз на 2027 год по CoR для юрлиц с учетом накопленного риска в секторе и более умеренного прироста резервов в 2026 году, а также более высокой траектории ключевой ставки", - подчеркивает Банк России.