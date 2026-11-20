Китайская компания изучает возможность запуска производства удобрений в Таджикистане

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Таджикская академия сельскохозяйственных наук и китайская компания Beijing Zhongnong Fuyuan Group Co., Ltd. обсудили перспективы сотрудничества в сфере повышения плодородия почв, увеличения урожайности сельскохозяйственных культур и производства органических удобрений.

Как сообщается в информации Таджикской академии сельскохозяйственных наук, соответствующие вопросы обсуждались на встрече президента академии, академика Амонулло Салимзода, с представителем китайской компании Лу Сюйин.

В ходе переговоров стороны рассмотрели возможности реализации совместных научно-технических и практических проектов, в том числе по восстановлению деградированных сельскохозяйственных земель, повышению плодородия почв и внедрению специализированных удобрений для различных видов сельскохозяйственных культур.

Особое внимание было уделено перспективам реализации пилотных проектов в Хатлонской области, предусматривающих переработку сельскохозяйственных отходов для производства органических удобрений, а также испытание специализированных удобрений.

Китайская компания выразила готовность оказать техническую поддержку в проведении совместных исследований, полевых испытаний и оценке эффективности предлагаемых удобрений с учётом агроклиматических условий Таджикистана.

В случае успешного завершения испытаний и положительной оценки их результатов компания выразила заинтересованность в создании в Таджикистане производственного предприятия по выпуску удобрений.

Кроме того, китайская сторона предложила организовать ознакомительный визит таджикских специалистов на свои производственные объекты для изучения применяемых технологий, производственных возможностей и программ профессионального обучения.

Стороны также обсудили возможность подписания в кратчайшие сроки меморандума о взаимопонимании, который должен стать основой для дальнейшего развития практического сотрудничества.

Ожидается, что взаимодействие по обозначенным направлениям будет способствовать повышению продуктивности сельского хозяйства, восстановлению плодородия почв и укреплению продовольственной безопасности Таджикистана.