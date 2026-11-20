Экспорт легковых автомобилей из КНР в РФ в октябре снизился на 21,1%

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Экспортные поставки легковых автомобилей и грузовиков из Китая в Россию в октябре 2026 года снизились в помесячном выражении более чем на 20% после сентябрьского пика, следует из данных Главного таможенного управления КНР и расчетов "Интерфакса".

В октябре из КНР в РФ было экспортировано легковых автомобилей на $1,25 млрд (-21,1% м/м). Снижение произошло после пика в сентябре, когда показатель, как сообщалось, стал самым высоким за два года. За январь-октябрь 2026 г. из Китая в Россию было ввезено легковых автомобилей на $11,9 млрд - в почти в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Поставки грузовиков из КНР, по данным китайской таможни, в октябре показали снижение к сентябрю, отмеченному самым высоким с начала года результатом, на 22,5%, до $112 млн. За десять месяцев в РФ было ввезено китайских грузовых автомобилей на $907 млн (+46,8% г/г).

Экспорт частей и принадлежностей для моторных транспортных средств из КНР в РФ в октябре снизился месяц к месяцу на 8,4%, до $277 млн. С начала года объем их поставок вырос в годовом выражении на 40,5%, до $2,3 млрд.