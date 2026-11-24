Белоруссия и Туркменистан обсудили наращивание взаимного оборота товаров и услуг

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Состоялись переговоры вице-премьера Белоруссии Александра Терехова с зампредседателя кабинета министров Туркменистана Мамметом Акмаммедовым, сообщила во вторник пресс-служба белорусского правительства.

"Объемы двусторонней торговли демонстрируют уверенный рост. Однако взаимный потенциал двух стран способен обеспечить достижение гораздо большего оборота товаров и услуг", - отметили в пресс-службе.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в транспортно-логистической сфере, модернизации железнодорожной инфраструктуры. "Помимо этого имеется ряд направлений, эффективное взаимодействие в которых может представлять интерес, например сельское хозяйство, экология, цифровизация и другие", - добавили там.