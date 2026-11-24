Принят закон о демпфере, обратном акцизе и льготах по НДПИ для нефтегаза

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла закон № 617-9 о продлении на 2029 год учета скидки Urals к Brent в формуле топливного демпфера, об ужесточении условий получения обратного акциза для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), о повышении акцизов на топливо и об изменении льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефтяных и газовых компаний.

Правительство внесло этот законопроект в Госдуму в рамках бюджетного пакета. Большая часть изменений для нефтегазовой отрасли вошла в него в виде поправок Минфина ко второму чтению.

Топливный демпфер

Коэффициент ВСПР, то есть учет дисконта Urals к Brent в формуле демпфера, будет применяться еще год: его обнуление переносится с 1 января 2029 г. на 1 января 2030 г. Из экспортной цены бензина и дизтоплива вычитается средний за месяц дисконт Urals, поэтому выплаты нефтяникам из бюджета снижаются. Ранее, когда механизм продлевали на 2027-2028 гг., дополнительные доходы бюджета от этого оценивались в 422,8 млрд рублей в 2027 г. и 493 млрд рублей в 2028 г.

Кроме того, закон повышает нормативные внутренние цены, используемые в расчете демпфера. Чем выше нормативная цена, тем меньше выплата. Для бензина АИ-92 цена на 2027 г. повышается с 64,2 тыс. рублей за тонну до 66,35 тыс. рублей за тонну, на 2028 г. - с 66,1 тыс. до 69 тыс. рублей, на 2029 г. устанавливается в размере 71,75 тыс. рублей Для дизтоплива цена на 2027 г. повышается с 60,75 тыс. до 62,8 тыс. рублей, на 2028 г. - с 62,6 тыс. до 65,3 тыс. рублей, на 2029 г. устанавливается 67,9 тыс. рублей. Для авиакеросина цена на 2027 г. повышается с 70 тыс. до 71,65 тыс. рублей, на 2028 г. - с 72,8 тыс. до 74,5 тыс. руб., на 2029 г. устанавливается 77,5 тыс. рублей.

Вслед за нормативными ценами повышаются пороги обнуления демпфера. Выплата по бензину обнуляется, если оптовая цена превышает нормативную более чем на 20%, по дизтопливу - более чем на 30%. Для бензина порог в 2027 г. составит 79,62 тыс. руб. за тонну вместо 77,04 тыс. руб., в 2028 г. - 82,8 тыс. руб. вместо 79,32 тыс. руб. Для дизтоплива порог в 2027 г. составит 81,64 тыс. руб. вместо 78,975 тыс. руб., в 2028 г. - 84,89 тыс. руб. вместо 81,38 тыс. руб. В 2029 г. пороги составят 86,1 тыс. руб. для бензина и 88,27 тыс. руб. для дизтоплива. Демпферная составляющая вычета для авиакомпаний при прочих равных снизится примерно на 1,07 тыс. руб. на тонну керосина в 2027 г. и на 1,1 тыс. руб. в 2028 г.

Обратный акциз и требования к НПЗ

Требование продавать в России бензин АИ-92 и выше (вместе с прямогонным бензином, направленным на нефтехимию) в объеме не менее 10% от переработанного сырья придется выполнять каждому НПЗ в отдельности. Сейчас доля считается в целом по компании. Если требование не выполнено, налоговые органы аннулируют свидетельство переработчика, а без него компания не может получить вычет акциза.

"Соотношение, предусмотренное настоящим подпунктом, определяется отдельно по каждому нефтеперерабатывающему заводу", - говорится в законе.

Вакуумный газойль, гудрон и мазут, выпущенные компанией со свидетельством переработчика, будут признаваться нефтяным сырьем, только если компания сама учла их как темные нефтепродукты при расчете коэффициента Спю. От этого коэффициента зависит размер обратного акциза. Также меняется порядок учета продуктов переработки при расчете Спю. Эти нормы вступят в силу через месяц после официального опубликования закона, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по акцизам.

Для НПЗ с соглашениями о модернизации, которые не выполнили условие по выпуску и продаже бензина, в 2027 году сохранится понижающий коэффициент 0,85, действующий в 2026 году. Переход к коэффициенту 0,66 переносится на 2028 год.

Производство бензина на сторонних мощностях по договору давальческой переработки будет учитываться для получения демпфера. По словам замглавы Минфина Алексея Сазанова, это позволит заводам, у которых выведены из строя собственные мощности, перерабатывать прямогонный бензин на других свободных мощностях в России. Норма распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2026 года.

Норму обязательной продажи не менее 75% нефтепродуктов с каждой тонны переработанной нефти будут считать в совокупности за три месяца, а не за один налоговый период. Акциз на нефтяное сырье обнуляется для компаний, которых правительство уполномочило импортировать бензин и дизтопливо. Исключение составляют случаи, когда сырье перерабатывается в России или на давальческих условиях за рубежом по международным договорам.

Акцизы на топливо

Ставки акцизов на 2027-2028 гг. повышаются по сравнению с действующими. Для бензина класса 5 ставка составит в 2027 г. 19 тыс. 126 руб. за тонну вместо 18 тыс. 677 руб., в 2028 г. - 19 тыс. 891 руб. вместо 19 тыс. 424 руб., в 2029 г. - 20 тыс. 687 руб. Для бензина, не соответствующего классу 5, ставка составит 19 тыс. 608 руб. вместо 19 тыс. 147 руб., 20 тыс. 392 руб. вместо 19 тыс. 913 руб. и 21 тыс. 208 руб. соответственно. Для дизтоплива - 13 тыс. 566 руб. вместо 13 тыс. 248 руб., 14 тыс. 109 руб. вместо 13 тыс. 778 руб. и 14 тыс. 673 руб. Для моторных масел - 9 тыс. 056 руб. вместо 8 тыс. 843 руб., 9 тыс. 418 руб. вместо 9 тыс. 197 руб. и 9 тыс. 795 руб. Акциз на прямогонный бензин составит 21 тыс. 600 руб. в 2027 г., 22 тыс. 464 руб. в 2028 г. и 23 тыс. 363 руб. в 2029 г.

НДПИ на нефть

Вычет по НДПИ для участков третьей группы налога на дополнительный доход (НДД) с выработанностью запасов 80% и более начнет применяться с 1 января 2032 г., а не с 1 января 2027 г. Вычет снижает НДПИ по таким участкам на 20%. Сейчас он действует только для участков в Охотском море. Налоговые расходы на него в отчете, внесенном в Госдуму вместе с бюджетом, оценивались в 145,7 млрд руб. в 2027 г., 197,8 млрд руб. в 2028 г. и 209,3 млрд руб. в 2029 г.

Дополнительный вычет по НДПИ для Самотлорского месторождения "Роснефти" в 434 млн руб. в месяц (5,208 млрд руб. в год) продлевается на период с 1 января 2026 г. по 31 декабря 2030 г. Сейчас его предоставление завершается 31 декабря 2026 г. Фиксированный вычет в 2,917 млрд руб. в месяц для налоговых периодов с 1 января 2028 г. по 31 декабря 2030 г. устанавливается равным нулю.

"Роснефть" с 2027 г. сможет уменьшать НДПИ по месторождениям в ЯНАО на расходы на инфраструктуру проекта "Восток Ойл" на Таймыре. Сейчас такой инфраструктурный вычет применяется только к месторождениям Ванкорского кластера. Вычет на Ямале будет действовать с 1 января 2027 г. по 31 декабря 2031 г. Его совокупный размер ограничен 64,8 млрд рублей в 2027 г., 76,5 млрд рублей в 2028 г. и 77,6 млрд рублей ежегодно в 2029-2031 гг. Применять вычет смогут компании из одной группы с организацией, которая применяла инфраструктурный вычет в 2026 г. Лицензии на ямальские участки должны быть получены до 1 января 2026 г.

Газ

С 1 августа 2029 г. ежемесячный вычет по НДПИ для "дочки" "Газпрома" на Ямале вырастет с 5,5 млрд рублей до 8 млрд рублей, срок его действия не ограничен. Одновременно надбавка к НДПИ для независимых производителей газа с 1 августа 2029 г. повышается с 11% до 14%.

Для газа и газового конденсата из трудноизвлекаемых запасов вводится понижающий коэффициент Ктриз. Он будет применяться к залежам ачимовских и юрских отложений с проницаемостью менее 1 × 10-3 мкм², а также к туронским отложениям и отложениям березовской свиты на участках в Надымском, Пуровском и Тазовском районах ЯНАО. Льгота рассчитана на 15 лет, начиная с 2030 г. Коэффициент будет нулевым в первые три года применения, затем ступенчато повысится до 0,4 в 13-15-й годы, после чего составит 1. Применение Ктриз исключает другие льготы по НДПИ для газа и не уменьшает надбавку для независимых производителей.

Нулевая ставка НДПИ по газу для СПГ-проектов на Ямале и Гыдане (этим условиям соответствует "Ямал СПГ") будет действовать с 1 октября 2026 г. по 31 декабря 2029 г., даже если накопленная добыча превысит 250 млрд кубометров. Для этого компания должна до 28 февраля 2027 г. заключить с Минэнерго инвестсоглашение о финансировании строительства объектов регазификации СПГ на Камчатке и проектов по производству СПГ, аммиака или водорода. Объем финансирования должен быть не меньше суммы неуплаченного налога. Если соглашение не будет исполнено, разницу придется заплатить в бюджет с пенями. Налоговые расходы по этой льготе Минфин оценивает в 43,9 млрд рублей в 2027 г., 54,46 млрд рублей в 2028 г. и 71,18 млрд рублей в 2029 г.