"Соллерс" начал серийный выпуск модернизированных УАЗов нового модельного ряда

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Ульяновский автозавод (входит в группу "Соллерс") приступил к серийному производству модернизированных автомобилей УАЗ нового модельного ряда - "Патриот Х", "Пикап Х" и "Профи Х".

Обновленные модели получили агрегаты российского производства и ряд изменений в экстерьере и интерьере, сообщила пресс-служба "Соллерса". Машины будут предложены как с 2,7-литровым бензиновым ZMZ Pro (149,6 л.с., 235 Нм), так и с 136-сильным дизельным Sollers 550010 объемом 2.0 литра, который производится на заводе двигателей группы в Елабуге. Полноприводные модификации получили новую электромеханическую раздаточную коробку с управлением поворотным селектором на центральном тоннеле улучшенной формы, отмечено в пресс-релизе.

Старт продаж обновленных моделей намечен на 2027 год.