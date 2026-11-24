Турпоток в Европу вырос на 3% за три квартала

Лидерами по росту стали Мальта и Словакия

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU -Число международных туристических прибытий в Европу с начала 2026 года увеличилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост зафиксирован на 80% направлений, сообщила Европейская туристическая комиссия (ETC).

Наиболее высокие темпы роста среди стран показали Мальта, где число иностранных туристических прибытий увеличилось на 18%, Словакия - на 15% и Ирландия - на 13%. В Польше прирост составил 11%, в Румынии и Черногории - по 10%.

В ETC отмечают, что менее крупные направления, предлагающие привлекательное соотношение цены и качества, опережают по динамике традиционных лидеров, хотя растут с более низкой базы.

В крупнейших туристических странах континента динамика была умереннее: Испания прибавила около 5%, Франция - 3%, Италия - 1%. На Кипре число прибытий сократилось на 7%.

Комиссия связывает снижение со сбоями авиасообщения из-за конфликта на Ближнем Востоке и опасениями путешественников за безопасность.

Среди европейских субрегионов лидировала Северная Европа: число прибытий выросло на 6,2%, ночевок - на 7,2%.

В Центральной и Восточной Европе показатели увеличились на 3,6% и 4,8% соответственно. Южная и Средиземноморская Европа продемонстрировали рост прибытий на 2,9%, Западная - на 2,1%.

По оценке ETC, повышение стоимости перевозок и давление на семейные бюджеты будут усиливать внимание туристов к цене отдыха в зимнем сезоне 2027 года. Это может привести к более позднему бронированию поездок. Преимущество получат направления с удобной транспортной доступностью и выгодным соотношением цены и качества.