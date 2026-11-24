КМГ и Eni ввели в Жанаозене газовую электростанцию мощностью 120 МВт

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Нацкомпания "КазМунайГаз" (КМГ) и итальянская Eni завершили строительство газовой электростанции мощностью 120 МВт в Жанаозене Мангистауской области, сообщила пресс-служба КМГ.

"Это очередной важный этап проекта по созданию гибридной электростанции общей мощностью 247 МВт в Казахстане (...). Гибридная станция объединит три вида генерации в единый энергетический комплекс: солнечной (50 МВт), газовой (120 МВт) и ветровой (77 МВт)", - говорится в сообщении.

Солнечная электростанция мощностью 50 МВт была введена в эксплуатацию в сентябре 2025 года. За время работы она выработала около 93 млн кВт·ч электроэнергии.

В настоящее время продолжается строительство ветровой электростанции. Основной объем общестроительных работ планируется завершить до конца 2026 года, ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2027 год.

После запуска всех трех объектов на гибридном комплексе будет создано 77 постоянных рабочих мест. Около 35% электроэнергии комплекса будет вырабатываться из возобновляемых источников.

В КМГ отмечают, что новый объект позволит обеспечить стабильное энергоснабжение дочерних предприятий компании в регионе, в том числе "Озенмунайгаза" и "КазГПЗ".

"КазМунайГаз" является казахстанским национальным оператором по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющим интересы государства в нефтегазовой отрасли.

Eni осуществляет разведочные и добычные работы в Казахстане с 1992 года, входит в состав консорциумов, разрабатывающих месторождения Карачаганак (с долей 29,25%) и Кашаган (с долей 16,81% через "дочку" AgipCaspian Sea B.V.). Также Eni владеет 2% акций в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК).