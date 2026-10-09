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ExxonMobil заблокировала инициативу по урегулированию спора вокруг Кашагана на $5,2 млрд

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - ExxonMobil Holdings Corp. заблокировала предложение, согласно которому участники проекта по разработке нефтяного месторождения Кашаган в Казахстане должны были урегулировать с правительством страны спор вокруг экологического штрафа на сумму $5,2 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"ExxonMobil не поддержала последнее предложение об урегулировании спора и впоследствии убедила TotalEnergies, которая до этого занимала нейтральную позицию, перейти на свою сторону. Противодействия этих двух компаний оказалось достаточно, чтобы заблокировать урегулирование", - пишет Bloomberg.

С момента наложения штрафа в 2022 году крупнейшие нефтяные компании, участвующие в разработке гигантского месторождения Кашаган, включая Shell Plc, TotalEnergies SE и Eni SpA, обсуждали различные варианты урегулирования спора вокруг штрафа в $5,2 млрд, связанного с хранением серы на месторождении.

ЭкономикаNCOC выплатил $28 млн штрафа за сжигание газа и сброс неочищенных вод в КаспийЧитать подробнее

По данным Bloomberg, американская компания сообщила правительству Казахстана, что потенциальные новые инвестиции в месторождение в размере $80 млрд будут зависеть от урегулирования этого спора.

ExxonMobil продвигает предложение о новых многомиллиардных инвестициях в разработку неосвоенного участка Кашагана в рамках совместного предприятия с "КазМунайГазом". В ходе переговоров с казахстанскими властями американская нефтяная компания связала возможность реализации этого проекта с урегулированием разногласий между участниками Кашагана и правительством, отмечает СМИ.

Власти Казахстана и North Caspian Operating Company (NCOC, оператор месторождения) несколько лет вели судебные разбирательства по поводу выявленных экологами в 2022 году нарушений на Кашагане. Проведенная тогда проверка показала, что компания осуществила сверхнормативное размещение серы в объеме более 1,2 млн тонн. Экологи также заявляли, что она не в полном объеме исполняла план мероприятий по охране окружающей среды: сточные воды сбрасывались в пруд-испаритель без соответствующей очистки, неочищенный газ сжигался на факелах без экологического разрешения.

NCOC обращалась в казахстанские суды, чтобы оспорить итоги проверки, по которым был наложен штраф в размере 2,3 трлн тенге ($5,2 млрд), однако суды нескольких инстанций, в том числе Верховный суд страны, иски отклонили.

Казахстан в июле возбудил исполнительное производство по делу о взыскании 2,3 трлн тенге с оператора Кашагана. В рамках производства был наложен арест на имущество и транспорт NCOC, а также введен запрет на совершение действий в системе электронного нотариата. Арест банковских счетов должника не применялся.

7 сентября исполнительное производство было приостановлено из-за обжалования действий судоисполнителя и возобновлено 29 сентября после отказа суда Атырауской области в удовлетворении иска NCOC.

В настоящее время компании продолжают оспаривать штраф в рамках двух международных арбитражных разбирательств.

Кашаган считается одним из крупнейших нефтяных месторождений в мире, открытых за последние десятилетия. Его извлекаемые запасы составляют от 9 млрд до 13 млрд баррелей нефти. Коммерческая добыча началась осенью 2016 года.

Акционерами консорциума NCOC являются KMG Kashagan B.V. (16,877%), Shell Kazakhstan Development B.V. (16,807%), Total EP Kazakhstan (16,807%), AgipCaspian Sea B.V. (16,807%), ExxonMobil Kazakhstan Inc. (16,807%), CNPC Kazakhstan B.V. (8,333%) и Inpex NorthCaspian Sea Ltd. (7,563%).

Казахстан Кашаган ExxonMobil NCOC
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