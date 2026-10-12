"КазТрансОйл" в январе-сентябре нарастил перевалку нефти в систему КТК на 42%

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - АО "КазТрансОйл" (КТО) за девять месяцев 2026 года осуществило перевалку в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) свыше 3,5 млн тонн нефти, что на 42% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщила компания в понедельник.

"Объем перевалки нефти в систему АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-К" составил 3 млн 570 тыс. тонн, что на 42% больше показателя 2025 года", - говорится в пресс-релизе КТО, посвященном итогам деятельности компании за 9 месяцев 2026 года.

Система КТК является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год через РФ. Ранее озвученный прогноз перевалки на 2026 год предполагал 72 млн тонн.

Акционерами компании являются Российская Федерация (в управлении "Транснефти" - 24%, на балансе - 7%) - 31%, Казахстан (представленный "КазМунайГазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

АО "КазТрансОйл" - национальный оператор магистральных нефтепроводов, входит в группу НК "КазМунайГаз", владеет диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,4 тыс. км.