РФ за 9 месяцев поставила на Филиппины 18,5 тыс. т свинины почти на $45 млн

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - РФ, получившая в конце 2025 года право на экспорт продукции свиноводства на Филиппины, за девять месяцев этого года экспортировала на рынок этой страны более 18,5 тыс. тонн свинины и пищевых субпродуктов свиней на сумму около $45 млн, сообщили "Интерфаксу" в федеральном центре "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

Продукция свиноводства стала основой российского аграрного экспорта на филиппинский рынок в текущем году.

В результате общий экспорт вырос до более 20 тыс. тонн (в 57 раз), его сумма составила свыше $46 млн (рост в 103 раза).

Как сообщалось, первая партия российской свинины прибыла на Филиппины в апреле 2026 года. Ее поставил агрохолдинг "Мираторг" со своего мясоперерабатывающего комплекса "Короча" в Белгородской области.

Кроме свинины, РФ экспортирует на Филиппины семена сафлора, молочный альбумин, говядину и другую продукцию АПК.

Ассортимент поставок российской продукции расширяется. Так, ранее "Агроэкспорт" сообщал, что при поддержке торгпредства России на Филиппинах и содействии местного импортера K&K Healthcare Corp в стране появилась гречка торговой марки "Увелка", которая производится в Челябинской области.