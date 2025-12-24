Филиппины разрешили поставки свинины из РФ на свой рынок

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Филиппины сняли запрет на поставки в страну свинины из России, сообщил Россельхознадзор.

Бюро животноводства Филиппин признало достаточность ветеринарного надзора в России и эффективность принимаемых мер по смягчению рисков распространения африканской чумы свиней.

"Снятие запрета открывает значительные перспективы для российских производителей свинины, учитывая высокую емкость филиппинского рынка и растущий спрос на качественную мясную продукцию", - говорится в сообщении российской службы.

На первом этапе право экспорта свинины на Филиппины получили семь российских предприятий.

В сентябре 2025 года Филиппины сняли запрет на импорт птицеводческой продукции из РФ, действовавший с 2021 года. Россия возобновила поставки птицы в страну в начале декабря.