Новак призвал "не нагнетать" перед грядущей встречей ОПЕК+

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак призвал "не нагнетать лишнего" вокруг полноформатной встречи ОПЕК+ в грядущее воскресенье.

Он отметил, что подходит к ней в хорошем настроении.

Отвечая на вопрос о возможном выходе из альянса Ирака и Венесуэлы, которых к этому, по сообщениям СМИ, призвал президент США Дональд Трамп, Новак сказал: "Не слышал об этом. Это вы распространяете какие-то слухи".

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