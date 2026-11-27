Новак призвал "не нагнетать" перед грядущей встречей ОПЕК+
Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак призвал "не нагнетать лишнего" вокруг полноформатной встречи ОПЕК+ в грядущее воскресенье.
Он отметил, что подходит к ней в хорошем настроении.
Отвечая на вопрос о возможном выходе из альянса Ирака и Венесуэлы, которых к этому, по сообщениям СМИ, призвал президент США Дональд Трамп, Новак сказал: "Не слышал об этом. Это вы распространяете какие-то слухи".
Новость дополняется