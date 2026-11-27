Brent остается в плюсе и торгуется у $96,81 за баррель

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Котировки Brent держатся в плюсе на торгах в пятницу, WTI уверенно дорожает после выходного в США.

К 14:30 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,24 (0,25%) до $96,81 за баррель.

Январские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,88 (2,25%), до $85,56 за баррель. Основные торги WTI в четверг не проводились, поскольку биржи в США были закрыты в связи с Днем благодарения.

Нефтяной рынок завершает неделю ростом на фоне ряда событий, которые усилили геополитические опасения и привели к увеличению премии за риск, связанный с ситуацией на Ближнем Востоке.

В минувшую среду стало известно об ударах поддерживаемых Ираном хуситов по саудовскому нефтеперерабатывающему заводу "Рас-Таннура", являющемуся частью комплекса, в который также входит крупный экспортный терминал. После удара на НПЗ начался пожар, который позже был взят под контроль. Часть производственных процессов на заводе приостановили.

В четверг Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил, что еще два нефтяных танкера столкнулись с минами и загорелись в Ормузском проливе недалеко от оманского порта Эль-Хасаб. Согласно заявлению, одно судно - супертанкер - перевозило более 2 млн баррелей нефти. Оба судна отключили навигационные системы и пытались пройти через Ормузский пролив по маршруту, не согласованному с Тегераном.

"Сохраняющаяся ситуация, когда нет ни войны, ни мира, остается особенно опасной", - говорит Оле Хансен, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в Saxo Bank.

По его словам, некоторые трейдеры "оказались застигнуты врасплох чрезмерно оптимистичными оценками перспектив поставок и предположениями о том, что конфликт на Ближнем Востоке постепенно утратит свое значение как фактор, влияющий на рынок".

"Мы считаем, что цена Brent все еще может превысить $100 за баррель даже без новой серьезной эскалации конфликта на Ближнем Востоке, однако для этого необходимо больше подтверждений ограниченности фактически доступных объемов поставок", - говорится в обзоре аналитиков ANZ Брайана Мартина и Дэниела Хайнса.

Страны ОПЕК+, которые проведут онлайн-встречу в предстоящее воскресенье, рассматривают возможность продления текущих квот на добычу нефти на январь 2027 года в связи с неопределенностью, связанной в частности с ближневосточным конфликтом, сообщает Bloomberg со ссылкой на двух делегатов.