Акции ГК "Самолет" выросли на 5,4% на новостях об их выкупе у несогласных с крупной сделкой

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Акции ГК "Самолет" в ходе торгов на Московской бирже в пятницу выросли на 5,4% (до 298 рублей за штуку) на новостях о выкупе ценных бумаг у акционеров, не согласных с крупной сделкой, по цене 326,92 рубля за штуку.

Девелопер "Самолет" 29 декабря проведет внеочередное собрание акционеров, сообщила компания. На повестку дня вынесены крупные сделки. Ранее "Самолет" сообщал, что речь на собрании пойдет о сделках в связи с реструктуризацией корпоративного долга группы.

Акционеры, не согласные с условиями сделок, смогут предъявить свои бумаги к выкупу по 326,92 рубля за акцию. Для сравнения: последняя цена торгов акциями "Самолета" в четверг - 282,8 рубля за штуку. Таким образом, цена выкупа (высчитывается исходя из средневзвешенной цены биржевых торгов за полгода) предполагает премию к рынку около 16%.

По закону об АО, на выкуп акций эмитент может направить не более 10% от стоимости чистых активов, в случае же, если этот порог перейден, заявки удовлетворяются пропорционально с коэффициентом.

О финансовых проблемах у "Самолета", лидера по объему жилищного строительства в РФ, стало известно в начале 2026 года. С тех пор девелопер неоднократно задерживал исполнение обязательств по облигациям, объясняя это техническими причинами, в последний раз - в ноябре. На текущий момент общий облигационный долг компании - 80,7 млрд рублей.

По итогам первой половины 2026 года объем краткосрочных кредитов "Самолета" составлял 325,3 млрд рублей, долгосрочных - 448,1 млрд рублей. Отношение чистого долга за вычетом остатков на счетах эскроу к скорректированной EBITDA выросло за полугодие до 3,88х с 2,98х.