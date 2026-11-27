Налоги составили 40,7% ВВП Евросоюза в 2025 году

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Общее отношение суммы налогов и чистых поступлений от социальных взносов к ВВП в Европейском союзе в 2025 году составило 40,7%, что выше показателя за предыдущий год (40,2%), сообщило статистическое управление ЕС.

В еврозоне данный показатель также увеличился - до 41,3% по сравнению с 40,7% в 2024 году.

В абсолютном выражении в 2025 году доходы от налогов и соцвзносов в ЕС выросли на 401 млрд евро и достигли 7,686 трлн евро.

Коэффициент отношения налогов к ВВП существенно различается по странам, при этом самые высокие доли были зафиксированы во Франции (46%), Бельгии (44,7%), Дании (44,3%) и Австрии (43,9%). Самые низкие показатели у Ирландии (22,7%), Румынии (29,3%), Мальты (30,3%) и Болгарии (30,6%).

В прошлом году повышение показателя произошло в 19 государствах Евросоюза, в восьми странах было отмечено снижение. Наиболее значительно отношение налогов к ВВП выросло в Германии (до 41,4% с 40,3% в 2024 году) и на Мальте (до 30,3% с 29,3%), самое существенное снижение произошло в Швеции (до 41,2% с 41,8%) и Латвии (до 34,2% с 34,9%).