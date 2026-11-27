В Евросоюзе средняя зарплата в 2025 году выросла на 4,3%

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU -В Евросоюзе средний размер заработной платы в 2025 году у сотрудников с полной занятостью составлял 41,5 тысячи евро в год, что на 4,3% выше показателя годом ранее (39,8 тысячи. евро), сообщил Eurostat.

Наиболее высокая средняя зарплата была зафиксирована в Люксембурге (85,6 тысячи евро), Дании (73,5 тысячи. евро) и Ирландии (64,4 тысячи евро).

Cамые низкие доходы остались у жителей Болгарии (16,2 тысячи евро), Греции (18,8 тысячи евро) и Венгрии (20,1 тысячи евро).