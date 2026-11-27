Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в октябре снизился на 56 млрд руб.

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в октябре 2026 года уменьшился на 56 млрд рублей, или на 5,7%, до 918 млрд рублей, сообщается на сайте ЦБ РФ.

В январе-октябре 2026 года объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ снизился на 90 млрд рублей, или на 8,9%, с 1 трлн 8 млрд рублей на 1 января.

Объем рынка ОФЗ в октябре увеличился на 226 млрд рублей, или на 0,7%, до 34 трлн 240 млрд рублей.

Доля нерезидентов в ОФЗ на 1 ноября опустилась до 2,7% с 2,9% на 1 октября.

В 2025 году объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ увеличился на 85 млрд рублей, или на 9,3%, с 915 млрд рублей после снижения в 2024 году на 568 млрд рублей, в 2023 году - на 495 млрд рублей и в 2022 году - на 1 трлн 104 млрд рублей.