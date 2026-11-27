Глава Бундесбанка назвал высокое инфляционное давление проблемой для ЕЦБ

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Устойчиво высокая инфляция в еврозоне является проблемой для Европейского центрального банка, и для борьбы с ней регулятору, вероятно, придется повысить процентные ставки в следующем месяце, заявил председатель Бундесбанка Йоахим Нагель.

"Мы ожидаем, что инфляция будет превышать 3% на протяжении всего 2027 года, причем как основная инфляция, так и базовая, поскольку цены на энергоносители сильно влияют на все", - сказал он, выступая на мероприятии во Франкфурте.

"Это означает, что нам нужно принять дальнейшие меры в плане денежно-кредитной политики", - добавил Нагель.

Ранее в пятницу стало известно, что инфляция во Франции в ноябре замедлилась до 3,2% с октябрьских 3,7%, а в Испании - до 4,1% с 4,9%. Тем не менее, темпы роста потребительских цен в крупнейших экономиках еврозоны существенно превышают целевые 2%.

ЕЦБ дважды поднял ставки с начала войны США и Ирана, и рынок уверен, что они вновь будут увеличены на 25 базисных пунктов на следующем заседании, которое состоится 16-17 декабря. В настоящее время ставка по депозитам ЕЦБ находится на уровне 2,5%.