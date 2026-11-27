В интервенционный фонд на текущей неделе закупили 64,4 тыс. т зерна на 723,7 млн рублей

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Закупочные зерновые интервенции на текущей неделе (с 23 по 27 ноября) пополнили государственный фонд на 64,4 тыс. тонн зерна на 723,7 млн рублей, сообщает Национальная товарная биржа (НТБ).

Наибольший объем закупок пришелся на 24 ноября - почти 17,3 млн тонн на 201,7 млн тонн. Но до наивысшего показателя нынешних интервенций - 17,82 тыс. тонн, закупленных 6 ноября, он пока не дотянул.

В целом с начала текущих интервенций (с 29 октября 2026 года) государство закупило 236,25 тыс. тонн зерна на сумму более 2,7 млрд рублей. Преобладает пшеница 4 класса - 191,3 тыс. тонн почти на 2,2 млрд рублей. Рожь пока не закупалась.

Средняя цена приобретения пшеницы 3 класса за этот период составила 10 930 рублей за тонну, пшеницы 4 класса - 10 474 рублей (цены без НДС).

Как сообщал Минсельхоз, объем интервенций может составить до 3 млн тонн. Госагентом по их проведению является "Объединенная зерновая компания" (ОЗК). Торги проходят на Национальной товарной бирже (НТБ) в формате аукциона.

Интервенции направлены на поддержку аграриев в условиях снижения спроса на зерно из-за проблем с экспортной логистикой в Азово-Черноморском бассейне.

Механизм закупочных (закупка государством зерна) и товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При закупочных интервенциях государство выводит лишнее зерно с рынка, чтобы прекратить его удешевление. При резком росте цен - продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание.

Предыдущие закупочные интервенции проводились в РФ в первой половине 2024 года, товарные - с августа 2024 года по июнь 2025 года.