EBITDA и прибыль "Газпрома" по МСФО за III квартал оказались ниже прогнозов

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Выручка "Газпрома" по МСФО за III квартал 2026 года составила 2,576 трлн рублей (консенсус-прогноз равнялся 2,586 трлн рублей) после 2,175 трлн рублей за аналогичный период прошлого года, сообщила компания.

Показатель EBITDA сложился на уровне 949 млрд рублей (при прогнозе 1 трлн рублей) по сравнению с 635 млрд рублей годом ранее. Ближе всех оказалась оценка "D8".

Чистая прибыль (прибыль для акционеров) составила 247 млрд рублей при прогнозе 385 млрд рублей после 134 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Из участников консенсуса "Интерфакса" точнее всех был прогноз "Т-Банк Инвестиции".