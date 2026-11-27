Капвложения группы "Газпром" в III кв. остались практически на прошлогоднем уровне

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Капитальные вложения группы "Газпром" в третьем квартале 2026 года составили 539 млрд рублей по сравнению с 531 млрд рублей за июль-сентябрь 2025 года, сообщается в отчетности группы по международным стандартам (МСФО).

Заместитель председателя правления Фамил Садыгов отметил, что за 9 месяцев капитальные вложения снизились на 21% - до 1,372 млрд руб.: "При этом "Газпром" сохраняет запланированные темпы реализации ключевых проектов, обеспечивая их финансирование за счет операционного денежного потока". Операционный денежный поток, скорректированный на изменение краткосрочных депозитов, вырос на 12% за 9 месяцев 2026 года и составил 2 308 млрд руб. На фоне снижения капитальных вложений свободный денежный поток вырос в 2,9 раза по сравнению со значением за январь-сентябрь 2025 года и составил 936 млрд руб.

В отчетности также приводятся данные с более широким охватом и с разбивкой по сегментам. Однако сумма капвложений из сегментного раскрытия принципиально отличается от величины, отраженной в отчете о движении денежных средств. В отличие от сегментного раскрытия, в котором отражена суммарная величина основных средств (включая капитализированные проценты), принятых на баланс, в отчете о движении денежных средств показана фактическая оплата, а проценты отражены отдельной строкой.

Газовый бизнес - 469 млрд рублей за третий квартал 2026 года (557 млрд рублей годом ранее). Группа включает все организации группы, за исключением организаций, входящих в другие обособленные в отчетности блоки.

Нефтяной бизнес - 319 млрд рублей (329 млрд рублей в третьем квартале 2025 года). В основном это ПАО "Газпром нефть" и его дочерние организации.

Электроэнергетический бизнес - 29 млрд рублей (22 млрд рублей). Блок включает ПАО "МОЭК", ПАО "Мосэнерго", ПАО "ОГК-2", ПАО "ТГК-1" и их дочерние организации.

Медиабизнес (это АО "Газпром-Медиа Холдинг" и его дочерние организации) - 681 млн рублей (1 млрд рублей за третий квартал 2025 года).