Отношение "чистый долг"/EBITDA Газпрома за III кв. снизилось до 1,76х с 1,81х

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Отношение "чистый долг" к EBITDA "Газпрома" за третий квартал 2026 года снизилось до 1,76х с 1,81х, сообщила компания. Консенсус-прогноз "Интерфакса" для этого показателя был 1,72х.

Величина чистого долга группы "Газпром" (с учетом депозитов) на конец квартала составила 6,455 трлн рублей (консенсус - 6,258 трлн руб.) по сравнению с 6,055 трлн рублей на конец июня 2026 года.

"Чистый долг (скорректированный с учетом депозитов) Группы Газпром составил 6 455 млрд руб. При этом коэффициент долговой нагрузки Чистый долг (скорр.)/EBITDA снизился до 1,76 после 1,81 по итогам первого полугодия 2026 года. Уровень долговой нагрузки продолжил улучшаться на фоне уверенных операционных результатов, а снижение ключевой ставки Банка России привело к сокращению процентных платежей в III квартале 2026 года", - прокомментировал заместитель председателя правления Фамил Садыгов.

"С учетом достигнутых показателей и традиционно сильного IV квартала мы рассчитываем на высокий уровень показателя EBITDA по итогам 2026 года", - добавил финансист.

Комфортным для компании считается диапазон долговой нагрузки до 2,5х. Согласно дивидендной политике, совет директоров имеет право изменить дивидендные выплаты, если долговая нагрузка (отношение показателя "чистый долг"/EBITDA) превысит уровень в 2,5х.