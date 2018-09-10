Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю со снижения индекса РТС из-за ослабления рубля, выросли бумаги компаний-экспортеров во главе с обновившими максимумы акциями "Татнефти" и "Роснефти" на фоне подорожавшей нефти и наметившейся коррекции в Европе и США.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2335,85 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1043,46 пункта (-0,7%); рублевые цены основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 3,5%.

Доллар вырос до 70,52 руб./$1 (+0,61 рубля) - максимума с весны 2016 года.

Обновили максимумы акции "Роснефти" (+2,3%, до 449,45 рубля) и "Татнефти" (+3,5%, до 813 рублей).

Также подорожали рублевые акции "Новолипецкого металлургического комбината" (+2,5%), "АЛРОСА" (+2,2%), "Газпром нефти" (+1,9%), "Мечела" (+1,6%), "Норникеля" (+1,5%), "ЛУКОЙЛа" (+1,4%), "Газпрома" (+1,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+3,5%), "Транснефти" (+2,6%).

Основной владелец и президент ГМК "Норникель" Владимир Потанин сообщил журналистам в понедельник, что серный проект "Норникеля" стоимостью более $2,5 млрд может претендовать на господдержку в рамках ведущейся сейчас в правительстве дискуссии о стимулировании инвестиций компаний. В понедельник был дан старт серному проекту (установке оборудования по улавливанию диоксида серы) на Медном заводе.

Подешевели "префы" "Мечела" (-3,1%), акции "РусГидро" (-2,4%), Сбербанка (-2,1% и -2,3% "префы"), "Россетей" (-2%), "Аэрофлота" (-1,9%), "НОВАТЭКа" (-1,9%), ВТБ (-1,9%), "РусАла" (-1,8%), "ФСК ЕЭС" (-1,1%), "Интер РАО" (-1,1%).

В Азии в понедельник преобладало снижение индексов (Япония выросла на 0,4%, Китай снизился на 1,5%) на опасениях эскалации торговой войны США с Китаем. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в пятницу, что готов обложить пошлинами дополнительный объем импорта китайских товаров на сумму $267 млрд в год. Он добавил, что американские власти заканчивают подготовку к введению ранее объявленных пошлин на продукцию из КНР еще на $200 млрд. С учетом уже принятых мер практически все поставки из Китая могут оказаться под новыми тарифами.

Поддержку рынку Японии оказали позитивные данные о росте ВВП страны за второй квартал: оценка роста японской экономики улучшена с 0,5% до 0,7% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и с 1,9% до 3% в годовом выражении, свидетельствуют пересмотренные данные кабинета министров Японии. Экономисты ожидали изменения до 0,7% и 2,6% соответственно.

Между тем, в Европе наметилась коррекция (FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,02-0,3%), также плюсует Америка (индекс S&P 500 прибавляет 0,3%).

Нефть в понедельник подросла на ожиданиях, что Иран сократит поставки сырья, тогда как мировой спрос на нее продолжит уверенно расти. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $77,57 за баррель (+1% и +0,4% в пятницу), октябрьская цена WTI - $68,07 за баррель (+0,5% и -0,03% в пятницу).