Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне позитивных внешних факторов и коррекционного ослабления рубля, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-0,2%, при этом продолжилось ралли бумаг "Мечела" .

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2402,99 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1142,45 пункта (+0,2%), рублевые цены основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1%.

Доллар подрос до 66,41 руб./$1 (+0,15 рубля).

Выросли бумаги "Мечела" (+2,1% и +1% "префы"), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,5%), АФК "Система" (+0,5%), "Распадской" (+0,5%), "Северстали" (+0,5%), "Норникеля" (+0,4%), "Газпрома" (+0,4%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%).

Подешевели рублевые акции "Транснефти" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,5%), "Мобильных телесистем" (-0,4%), "РусАла" (-0,4%), Сбербанка (-0,3% и -0,8% "префы").

В США накануне индексы выросли, Dow Jones и S&P 500 завершили торги на рекордных уровнях на фоне сильной статистики, подтверждающей, что экономика США находится в хорошем состоянии.

В пятницу подъем индексов преобладает в Азии (Япония выросла на 0,8% на фоне ослабления иены, Китай прибавил 2,9%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Для китайского рынка эта неделя может стать самой лучшей за последние два года: с начала недели Shanghai Composite подскочил на 3,4% благодаря сигналам того, что власти КНР намерены поддерживать экономику страны. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на Всемирном экономическом форуме в Тяньцзине пообещал наращивать инвестиции в инфраструктуру и заявил о планах дальнейшего снижения налога на добавленную стоимость и пересмотра системы налоговых вычетов для граждан.

В четверг агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что Китай планирует с октября снизить ввозные пошлины на товары большинства торговых партнеров, чтобы облегчить ситуацию для внутренних потребителей в условиях торговой войны с США.

Нефть утром в пятницу корректируется после просадки накануне, вызванной призывом американского президента Дональда Трампа к ОПЕК обеспечить снижение цен на нефть. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК в пятницу составила $78,88 за баррель (+0,2% и -0,9% накануне), ноябрьская цена WTI - $70,37 за баррель (+0,1% и -0,6% в четверг).