Евросоюз посчитал, какие страны меньше всего средства выделяют на науку

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Расходы на исследования и развитие в Литве в 2018 году были одними из самых низких среди 28 стран-членов Евросоюза.

В прошлом году эти расходы в Литве составили 372 млн евро, или 0,88% внутреннего валового продукта (ВВП), свидетельствуют данные статистической службы ЕС.

Меньше Литвы средств на эти цели выделяли Хорватия (0,86% ВВП), Болгария (0,75%), Кипр (0,56%), Мальта (0,55%), Латвия (0,51%) и Румыния (0,5%).

В Эстонии этот показатель составил 1,29%, во всем ЕС - 2,07% ВВП.

Больше всего на исследовательские нужды выделяли Швеция (3,33%), Австрия (3,16%) и Дания (3,06%).

36% всех расходов на исследования и развитие в Литве направлялось в сектор высшего образования, еще 36% - в бизнес, а 28% - в общественный сектор.