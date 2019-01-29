Сирия и Иран договорились о расширении сотрудничества в ряде областей

Санкции сняты за день до полномасштабного вступления в силу Подробнее

США сняли санкции с "РусАла", En+ и Евросибэнерго

Олег Дерипаска остается под санкциями и теряет корпоративный и акционерный контроль в компаниях Подробнее

На фоне новостей о выводе компаний Дерипаски из-под санкций индекс вырос до 2501,85 пункта Подробнее

В Балтийском море трубопровод Baltic Pipe пересечется с газопроводом Nord Stream 2, против реализации которого боролась Польша, пишет FT Подробнее

25 января 19:31

Рынок акций обновил исторический максимум индекса МосБиржи

В лидерах роста в пятницу были акции "Распадской", "Татнефти", АФК "Система" Подробнее

25 января 16:46

Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ в 2018 году в 2%

По словам Максима Орешкина, в России за последние несколько лет добились устойчивого и стабильного роста Подробнее

25 января 14:40

ЦБ РФ рекомендовал банкам сообщать клиентам о минимальной ставке по вкладу

Регулятор указывает на то, что все чаще физлицам предлагают размещать средства на счета, договоры по которым предусматривают увеличение процентной ставки при соблюдении особых условий Подробнее

24 января 12:39

Акции "Роснефти" обвалились к уровням месячной давности из-за кризиса в Венесуэле

Компания участвует в пяти проектах по разведке и добыче нефти в Венесуэле Подробнее

23 января 17:29

ЕС пригрозил США ответными сборами в случае введения пошлин на машины

Еврокомиссия уже подготовила предварительный список импортируемых из США товаров на сумму 20 млрд евро, в отношении которых могут быть приняты меры Подробнее

23 января 07:20

Правительство рассмотрит постепенную отмену льгот на электроэнергию