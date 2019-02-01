Остатки на корсчетах и депозитах банков в ЦБ 1 февраля выросли

Российские компании бьются на аукционах за нефтегазовые месторождения, которых остается все меньше Подробнее

Компания также привлекла кредит у Citi на 425 млн евро Подробнее

Как рассказала первый зампред Банка России "Ведомостям", тарифы "Мира" для самих банков уже ниже на 10-15% Подробнее

ЦБ РФ предложил сделать услуги по карте "Мир" для физлиц дешевле Visa и MasterCard

Пошлина для некоторых месторождений осталась на нулевом уровне Подробнее

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 февраля снижена

30 января 10:03

В Сбербанке переадресовали операторам связи вопрос о подделке своих номеров

Мошенники звонили клиентам с официальных телефонов Сбербанка с предложением перевести средства на другой счет Подробнее

30 января 08:53

Ритейлер "Вкусвилл" задумался об IPO

По данным "Ъ", "Вкусвилл" может стать первым вышедшим на биржу продуктовым ритейлером с 2014 года Подробнее

29 января 17:11

"Газпром" расторг все строительные контракты с малым бизнесом на крупных стройках

Малоизвестные компании не смогут попробовать себя в роли генподрядчиков Подробнее

29 января 12:44

В Минфине РФ оценили шансы получить от Венесуэлы выплаты по внешнему долгу

Ближайший платеж на $100 млн должен быть перечислен России в конце марта Подробнее

29 января 09:50

Эксперты Финансового университета дали прогноз по росту зарплат на два года

Как пишет "Российская газета", финансисты пришли к выводу, что реальная заработная плата россиян в 2019 году увеличится на четыре процента Подробнее

28 января 11:50

Варшаве придется согласовывать с "Газпромом" прокладку альтернативного России Baltic Pipe