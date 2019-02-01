Остатки на корсчетах и депозитах банков в ЦБ 1 февраля выросли

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 2,215 трлн рублей, сообщает пресс-служба Банка России.
Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 1,835 трлн рублей из этих средств.
Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 31 января составлял 2,13 трлн рублей по России и 1,752 трлн рублей по Москве.
Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 1 февраля составили 1,442 трлн рублей по России против 1,433 трлн рублей на предыдущую отчетную дату.