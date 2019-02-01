ЦБ объяснил закрытие отделений банков в Сибири развитием онлайн-банкинга

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Снижение числа офисов кредитных организаций в регионах Сибири - естественный процесс, не влияющий на доступность финансовых услуг, считает начальник Сибирского главного управления ЦБ РФ Николай Морев.

По данным Центробанка России на 1 января 2019 года, в макрорегионе "Сибирь" (включая Забайкальский край и республику Бурятия, которые ныне относятся к Дальневосточному федеральному округу) работают 4 тыс. 54 офиса кредитных организаций, что на 8,8% меньше, чем годом ранее.

"Практически все крупные кредитные организации используют онлайн-платформу для банковского обслуживания, поэтому и закрываются "точки" (отделения банков - ИФ). Но при этом не страдает доступность банковских услуг. Процесс - естественный, тренда полного сворачивания банковского бизнеса на той или иной территории точно нет", - заявил Морев журналистам в пятницу в Новосибирске.

Он отметил, что на решение о закрытии отделений может влиять и здоровая конкуренция. Кроме того программы развития некоторых банков, по данным Морева, включают планы открытия новых офисов. При этом наименований конкретных банков он не привел.

По данным ЦБ РФ, в 2018 году в Сибири в связи с отзывом лицензии прекратили деятельность три банка, которые были зарегистрированы в Иркутске, Чите и Барнауле. Еще одна кредитная организация изменила место регистрации с Новосибирска на Москву. "Лишение лицензий трех кредитных организаций на общую тенденцию уменьшения количества точек продаж значительно не повлияло (...) и не ухудшило ситуацию в округе с доступностью финансовых услуг", - заверил Морев.

В настоящее время в Сибири работает 24 региональных банка, четыре небанковские кредитные организации и 87 филиалов банков из других регионов России.

"В среднем на один банковский офис приходится примерно 4 тыс. 700 человек (населения - ИФ), что соответствует среднему значению по России", - добавил Морев.