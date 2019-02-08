Остатки на корсчетах банков в ЦБ выросли и снизились на депозитах

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 2,942 трлн рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 2,567 трлн рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 7 февраля составлял 2,793 трлн рублей по России и 2,439 трлн рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 8 февраля составили 1,314 трлн рублей по России против 1,316 трлн рублей на предыдущую отчетную дату.