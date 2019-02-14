Очередной раунд торговых переговоров на высоком уровне начался в Пекине

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Очередной раунд двухдневных китайско-американских переговоров по торговым разногласиям стартовал в Пекине в четверг.

Китайскую делегацию возглавляет вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, с американской стороны в них участвуют торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин.

Ранее президент США Дональд Трамп установил для достижения устраивающего обе стороны торгового соглашения 1 марта в качестве крайней даты. В противном случае США поднимут тарифы на ввозимые из Китая товары стоимостью $200 млрд с 10% до 25%. Позднее он заявил, что готов сдвинуть крайний срок.

"Если мы будем близки к сделке (. . .), я могу позволить ей немного сместиться во времени", - сказал Трамп.

Мнучин в четверг сказал журналистам, что американская сторона ждет дискуссий на переговорах "с нетерпением".

Трамп накануне заявил журналистам в Белом доме, что предварительные переговоры, которые начались в понедельник, "идут очень хорошо". Он отметил, что китайская сторона "демонстрирует нам потрясающее уважение".

"Китайско-американские отношения во всем зависят от двух лидеров. В конечном итоге Си (председатель КНР Си Цзиньпин - ИФ) и Трамп придут к соглашению, а, может, и нет", - написал американский президент в своем твиттере в среду.

По итогам январской встречи с Лю Хэ в Вашингтоне Дональд Трамп заявил, что сделка должна быть заключена между ним и Си Цзиньпином лично.