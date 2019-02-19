Ущерб от краж из банкоматов в РФ в 2018 году сократился в три раза

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Ущерб от хищений из банкоматов и платежных терминалов в России в 2018 году сократился в три раза, до 12 млн рублей, говорится в обзоре ФинЦЕРТа ЦБ РФ.

Всего 10 участников рынка направили в ЦБ информацию о 21 инциденте.

В обзоре отмечается, что в 2018 году участники рынка направили в ЦБ информацию о четырех атаках на процессинговые центры. Злоумышленники покушались на хищение средств на общую сумму 57,5 млн рублей, что в 16,5 раза меньше аналогичного показателя 2017 года.

Как говорится в документе, также в 2018 году был зафиксирован инцидент с несанкционированными операциями по корсчету участника рынка на сумму 79,9 млн рублей. "Причиной осуществления указанной несанкционированной операции является воздействие вредоносного кода на объекты информационной инфраструктуры оператора по переводу денежных средств", - поясняет ФинЦЕРТ.

Он отмечает, что еще один оператор по переводу денежных средств сообщил о попытке хищения порядка 6,6 млн рублей в результате получения злоумышленниками удаленного доступа к автоматизированной банковской системе банка.

"В 2018 году три отчитывающихся оператора сообщили о случаях перевода кассиром денежных средств, принадлежавших работодателю, на банковские счета злоумышленников в результате побуждения работника к совершению операции путем обмана или злоупотребления доверием", - говорится в обзоре. В результате этого инцидента объем несанкционированных операций составил 8 млн рублей.