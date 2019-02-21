Остатки на корсчетах банков в ЦБ 21 февраля выросли и снизились на депозитах

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 2,493 трлн рублей, сообщает пресс-служба Банка России.
Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 2,126 трлн рублей из этих средств.
Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 20 февраля составлял 2,022 трлн рублей по России и 1,679 трлн рублей по Москве.
Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 21 февраля составили 1,916 трлн рублей по России против 2,349 трлн рублей на предыдущую отчетную дату.