Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3%

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен большинства blue chips на фоне подъема мировых площадок и нефти благодаря позитивным событиям в торговой сфере; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,3%.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2737,61 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1330,46 пункта (+0,3%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1%.

Доллар просел до 64,75 рубля (-0,06 рубля).

Подорожали рублевые акции "Россетей" (+1%), Сбербанка (+0,9% и +1,1% "префы"), "РусГидро" (+0,8%), "Татнефти" (-0,8% и +0,8% "префы"), "ФСК ЕЭС" (+0,6%), "Роснефти" (+0,6%), "РусАла" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,6%), "Мосбиржи" (+0,5%), "Башнефти" (+0,4%).

Просели из-за отсечки на бирже дивидендов бумаги "Магнитогорского металлургического комбината" (-2,6%, до 44,4 рубля, выплаты за IV квартал - 1,4 рубля на акцию), также подешевели акции ПАО "Полюс" (-1,2%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Яндекса" (-0,1%).

Индексы в США в пятницу выросли на фоне слабых статданных по рынку труда, которые, по мнению экспертов, увеличивают вероятность смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). За неделю Dow Jones прибавил 4,7%, S&P 500 - 4,4%, Nasdaq - 3,9%. Для Dow Jones и S&P 500 прошедшая неделя стала наилучшей с конца ноября, для Nasdaq - с конца декабря прошлого года, свидетельствуют данные FactSet.

Согласно данным Минтруда США, обнародованным в пятницу, число рабочих мест в экономике страны в мае увеличилось на 75 тыс. человек. Результат оказался гораздо хуже прогноза: аналитики в среднем ожидали повышения на 180 тыс., сообщает MarketWatch.

Уровень безработицы в Штатах в прошлом месяце остался на отметке 3,6%, что является минимумом с 1969 года.

В пятницу трейдеры продолжали следить за торговыми переговорами США и Мексики, оценивая слухи о том, что американский президент Дональд Трамп может отложить планируемое введение 5%-ной пошлины для всех товаров, поступающих из Мексики.

Уже после закрытия рынка Трамп сообщил, что отказывается от идеи введения пошлин в отношении Мексики, так как достиг с этой страной соглашения по борьбе против нелегальной иммиграции.

Трамп пояснил, что в обмен на это в Мехико "согласились принять решительные меры, чтобы обуздать волну иммигрантов, следующих через Мексику к нашим южным границам".

На этих новостях в понедельник растут индексы в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, китайский Shanghai Composite прибавляет 0,9%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%).

Инвесторов также ободрило заявление глав финансовых ведомств стран G20 по итогам состоявшейся в минувшие выходные встречи, в котором выражена готовность принять меры для противостояния возникающим рискам.

В центре внимания рынка остается торговый спор США и Китая. Министр финансов США Стивен Мнучин, пообщавшийся в рамках встречи министров финансов и глав центробанков G20 с главой китайского ЦБ И Ганом, заявил, что беседа, в ходе которой они "прямо обсудили торговые вопросы", была конструктивной.

Министры финансов стран G20 выразили озабоченность ростом напряженности в сфере торговли и геополитики и влиянием, которое это может оказать на глобальную экономику, говорится в итоговом коммюнике встречи.

Китай в понедельник сообщил о росте объемов экспорта из страны в мае на 1,1% по сравнению с тем же периодом годом ранее, а также снижении импорта на 8,5%.

Инвесторы также следят за ситуацией в Гонконге, где в выходные прошли массовые протестные выступления против принятия законопроекта об экстрадиции. По заявлению организаторов акции, в них приняли участие до 1 млн человек.

Власти Гонконга намерены принять закон, который позволит высылать на материк для судебного разбирательства подозреваемых в совершении преступлений на территории Гонконга.

Нефть утром в понедельник также дорожает на фоне ослабления буровой активности в США, а также сигналов о том, что страны ОПЕК+ готовы продлить соглашение об ограничении добычи на второе полугодие текущего года; цена Brent на $0,3 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в пятницу.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $63,55 за баррель (+0,4% и +2,6% в пятницу), июльская цена WTI - $54,27 за баррель (+0,5% и +2,7% в пятницу).

Согласно данным Baker Hughes, обнародованным в минувшую пятницу, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе снизилось на 11 единиц - до 789 установок. Падение отмечено по итогам четвертой из последних пяти недель, с начала года число действующих установок уменьшилось на 96 единиц.

Тем временем министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что кооперация России и Саудовской Аравии в рамках сделки ОПЕК+ будет продолжаться. Министр выразил уверенность в том, что страны ОПЕК+ продлят соглашение об ограничении добычи до конца 2019 года, поскольку цена нефти ниже $60 за баррель не дает инвесторам уверенности в инвестициях.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак, в свою очередь, отметил, что Россия и Саудовская Аравия одинаково понимают ситуацию на нефтяном рынке и договорились принимать совместные решения.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в понедельник умеренно позитивный: нефть продолжает дорожать на фоне отмены торговой войны Мексики и США, азиатские индексы также в "плюсе", но сырьевые валюты слабеют. На российском рынке начинаются дивидендные отсечки наиболее тяжеловесных бумаг - уже во вторник акции Сбербанка будут торговаться без дивидендов. Начало недели может быть нейтральным или даже позитивным, но затем велика вероятность снижения индексов, считает эксперт.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев ожидает утром в понедельник роста рынка акций РФ. Президент США Трамп объявил о приостановке ввода пошлин на импорт из Мексики, что способствует смягчению опасений, связанных с "торговыми войнами" (хотя и не снимает вопросов в отношении торговых барьеров между США и Китаем), и восстановлению спроса на рынках акций в целом. На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение наметившейся коррекции доллара вниз - курс доллара к корзине мировых валют (индекс DXY) остается под давлением благодаря снижению влияния фактора "торговых войн" на готовность инвесторов к принятию риска.

Аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский отмечает, что аппетит к риску на глобальных рынках продолжает восстанавливаться, но основные риски никуда не ушли.

Позитивной новостью конца прошлой недели стало нахождение компромисса между США и Мексикой в вопросе торговых пошлин - мексиканская сторона берет на себя обязательство усилить контроль над границей, а Штаты не вводят дополнительные пошлины на мексиканский импорт. При этом практически сразу же проявилась некоторая несогласованность сторон - президент США Трамп в Twitter написал также о том, что Мексика будет покупать у северного соседа большие объемы сельскохозяйственной продукции, чего не было сказано в совместном заявлении сторон, и три мексиканских чиновника заявили, что данная тема не обсуждалась в ходе переговоров.

В ключевой теме для рынков - вопросе торговых противоречий США и Китая - какой-либо принципиально новой информации участники рынка не получили. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что "не видит возможности возобновить торговые переговоры до встречи лидеров двух стран на саммите G20". На выходных китайское издание "Синьхуа" сообщило о намерении властей создать "национальную систему контроля над технологической безопасностью", что, по всей видимости, может усилить контроль над экспортом некоторых технологий в США. Тема торгового конфликта между двумя ведущими экономиками мира остается открытой, и, вероятно, как минимум, до саммита G20 в конце июня неопределенность сохранится.

На российском рынке акций постепенно в активную фазу входит дивидендный сезон - в понедельник произойдут дивидендные отсечки в акциях "Акрона" и "Магнитогорского металлургического комбината", также на этой неделе состоятся отсечки в акциях Сбербанка, "Роснефти", "Магнита" , что суммарно снизит индекс МосБиржи примерно на 35 пунктов. На данный момент диапазон 2700-2750 пунктов по индексу МосБиржи сохраняет актуальность, и в приближении к дивидендным отсечкам индекс МосБиржи может вернуться к верхней границе данного диапазона, считает Поддубский.