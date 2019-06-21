В Израиле будут судить совладельца "Яшмы Золото", задолжавшего банкам 23 млрд рублей

Это Игорь Мавлянов, теперь он гражданин Израиля, с ним судится Сбербанк

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд Израиля разрешил местному суду рассмотреть дело о банкротстве гражданина Израиля Игоря Мавлянова, бывшего совладельца сети "Яшма Золото", по иску Сбербанка России. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. По сведениям издания, Мавлянов должен российским банкам около 23 млрд рублей. Вице-президент Сбербанк Максим Дегтярев подтвердил информацию о решении ВС.

Газета напоминает, что в России арбитражный суд Воронежа уже признал Игоря Мавлянова банкротом, а Следственный комитет возбудил против него несколько уголовных дел. Его подозревали в уклонении от уплаты 7 млрд рублей налогов, и в мошенничестве в связи с тем, что учрежденные и им компании "Рамстрой" и "Агрострой" не достроили в столичном регионе жилые комплексы и социальные объекты.

В начале 2017 года Мавлянов репатриировался в Израиль и сменил имя на Ицхака Мабелона, писали израильские СМИ; он объяснял, что переехал в связи с ростом антисемитизма в России, при этом он оставил на родине $500 млн долгов.

По сведениям "Коммерсанта", Сбербанку Мавлянов должен около 9 млрд рублей по кредитам, которые он получил в 2013–2015 годах. Израильский суд первой инстанции отказался признать его банкротом по иску Сбербанка, поскольку ответчик стал гражданином Израиля, говорят источники газеты.

Верховный суд постановил, что Мавлянов совершил действия, позволяющие признать его банкротом, в том числе скрывал имущество от кредиторов и уклонялся от погашения долгов, сказал источник "Коммерсанта". Теперь его дело направлено на новое рассмотрение в окружной суд города Лод, которому будет достаточно подтвердить наличие и сумму долга перед Сбербанком, чтобы признать Мавлянова банкротом на территории Израиля. По словам собеседника и здания, это решение открывает новые и весьма "интересные" возможности для взыскания долгов Мавлянова.

Верховный суд вынес "преюдициальный судебный акт, который не позволит в дальнейшем нечистоплотным заемщикам уклоняться от погашения задолженности путем смены гражданства", прокомментировал источник газеты в околобанковских кругах.

Подход ВС Израиля "позитивно сказывается на бизнес-климате", заявил изданию вице-президент Сбербанка Максим Дегтярев.