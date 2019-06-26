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ЕЦБ назвал Россию лидером по отказу от доллара США

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Аналитики Европейского центрального банка (ЕЦБ) назвали Россию глобальным лидером по распродаже долларовых активов в 2018 году, говорится в июньском докладе ЕЦБ об усилении роли евро в мировой экономике, с которым ознакомились "Известия".

Согласно докладу ЕЦБ, основной объем долларовых резервов - $100 млрд - ЦБ РФ продал во втором квартале прошлого года. Издание отмечает, что распродажа американской валюты была вызвана ожиданием новых санкций.

Вторым в этом списке идет Китай. Пекин в минувшем году продал долларовые активы на $60 млрд. Всего развивающиеся страны избавились от резервов в долларах на сумму $200 млрд.

В ЕЦБ отмечают, что Россия также стала лидером по закупке нестандартной валюты (ЕЦБ подразумевает под нестандартными все валюты, помимо доллара США и евро - ИФ). Так, почти две трети покупок в юанях в мире сделала РФ. Кроме того, благодаря закупкам Россией европейской валюты поставки банкнот евро за пределы ЕС выросли впервые с 2014 года.

В российском Минфине отметили, что ситуацию с дедолларизацией иллюстрирует снижение внешнего долга российского частного сектора с $651 млрд в начале 2014 года до 400 млрд на 1 апреля 2019 года.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков полагает, что уменьшение интереса к доллару происходит в основном за счет действий государственных институтов, в то время как бизнес и население отказываются от американской валюты крайне неохотно. Он пояснил, что обслуживание платежей в других валютах обходится примерно на 5% дороже, чем в долларах.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Россия в рамках политики дедолларизации стала лидером по закупкам золота за первый квартал текущего года.

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